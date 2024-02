Bruna Marquezine marca presença em desfile da marca Saint Laurent no Paris Fashion Week

Desfile foi realizado no último dia 27

Entre as celebridades presentes no desfile da marca Saint Laurent by Anthony Vaccarello, na Semana de Moda de Paris, na França, acontecido nesta terça-feira, 27 de fevereiro, estava a atriz e modelo brasileira Bruna Marquezine. Representando o Brasil em uma das passarelas mais importantes da temporada, Bruna vestiu um look com transparência, demonstrando elegância e estilo.

O desfile da casa de moda de luxo francesa fundada em 1962 foi marcado pela transparência, que é uma famosa assinatura da marca, na qual as roupas são reinterpretadas, diminuindo a distância entre peça e pele, de maneira que ambas se fundem efetivamente e o tecido evapora a olho nu. Apesar disso, mesmo com a transparência completa, a marca assegura a elegância em seus looks, incorporado pela mulher confiante Saint Laurent.