Consultora analisa a estratégia da atriz em promover o filme através da moda. Bruna foi protagonista do filme Besouro Azul

Bruna Marquezine fez sua estreia no cinema internacional com a protagonista, Penny, no novo filme da DC, “Besouro Azul” e desde então, adotou o uso de looks azuis em suas aparições públicas, incluindo sua própria festa de aniversário. A intenção da atriz é criar uma associação visual direta com o título do filme para reforçar a presença da cor no imaginário das pessoas.

Bruna Marquezine aposta em looks em tons de azul para promover o novo filme

A consultora de moda Camile Stefano expica como as roupas podem ser uma ferramenta poderosa para transmitir uma mensagem e influenciar a percepção do público. “No caso de Bruna Marquezine, a escolha pela cor azul não apenas remete ao título da produção, mas também pode despertar o interesse das pessoas em conhecer mais sobre o universo do filme e sua trama. Essa estratégia pode transformar ‘Besouro Azul’ em uma tendência, onde o público sente vontade de explorar o enredo e se envolver no consumo relacionado a ele”, explica a especialista.

Marquezine abusa de looks em tons de azul para promover filme Besouro Azul

Créditos: Reprodução Instagram

Segundo Camile, essa abordagem também reforça a conexão entre a atriz e a personagem Penny, criando uma associação mais profunda para o público. “Ao vestir looks azuis, a atriz estabelece uma ligação visual e emocional com o filme, ajudando a construir uma narrativa coerente em torno da sua estreia no cinema internacional”, destaca Camile.