Bruna Goularte representa o Brasil no festival Cannes Lions após vencer o Young Planners 2025

A publicitária brasiliense Bruna Goularte, gerente de planejamento da agência Nova, está de malas prontas para o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, onde representará o Brasil após vencer o Young Planners 2025 — iniciativa do Grupo de Planejamento que reconhece jovens talentos da estratégia publicitária no país.

Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, onde representará o Brasil após vencer o Young Planners 2025

Selecionada entre 131 profissionais de todo o Brasil, Bruna foi a vencedora desta edição do prêmio e terá a oportunidade de participar pela primeira vez do festival, em um ano emblemático, quando o Brasil será homenageado como “País Criativo” em Cannes.

“É um orgulho muito grande poder representar o mercado de Brasília e todo o país nesta edição do festival e levar um pouco do olhar da capital federal para um evento com tamanha relevância internacional”, afirma Bruna. “Quero me aprofundar nas discussões sobre efetividade, propósito e o papel da estratégia na construção de trabalhos criativos e relevantes”.

Além de Bruna, os outros dois finalistas do Young Planners deste ano: Gabriel Veras (WPP | CP) e Pedro Carvalho (Leo Burnett), que também são de Brasília, reforçam o protagonismo da capital federal no cenário de planejamento estratégico nacional.

Para a Agência Nova, a conquista de Bruna e sua presença em Cannes representam um marco importante para o posicionamento estratégico da agência. “A vitória da Bruna é motivo de orgulho para todos nós. É o reconhecimento do talento, da consistência e da visão estratégica que ela aplica no dia a dia. E tê-la em Cannes fortalece ainda mais o papel do planejamento dentro da nossa cultura criativa”, afirma Lucas Garbulha, diretor de planejamento da Agência Nova.

“A experiência em Cannes certamente trará aprendizados e conexões valiosas. Estar em contato direto com os debates mais atuais da indústria global contribui diretamente para manter a agência alinhada com os desafios e oportunidades do nosso tempo,” complementa Garbulha.

O Young Planners é reconhecido como uma das principais plataformas de valorização de jovens estrategistas no Brasil, evidenciando o papel cada vez mais central do planejamento na construção de marcas, campanhas e narrativas de impacto.