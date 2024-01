Brilho Internacional: Elis dos Anjos, de São João de Meriti, recebe prêmio na Alemanha e eleva o design brasileiro

A CEO da Criamia é destaque no German Design Awards 2024, consolidando-se como referência global

Em uma emocionante cerimônia na Alemanha, Elis dos Anjos, CEO e Founder da Criamia, foi agraciada com o prestigioso German Design Awards 2024, consolidando sua posição como uma das principais vozes da nova geração do design brasileiro. Aos 38 anos, Elis, filha de professores e defensora incansável do protagonismo feminino, recebeu o prêmio em reconhecimento ao seu comprometimento com a inovação, liderança e causas sociais.

Nascida em São João de Meriti, a trajetória de Elis é marcada por sua paixão desde a infância por arte e design. Formada em Design pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA e especializações em inovação, ela fundou o Estúdio de Design e Inovação Criamia, tornando-se uma referência no setor. Além de suas conquistas profissionais, Elis é uma ativista em causas sociais, liderando projetos como o Ilha Design, que levou conhecimento de universidades para uma escola municipal em Ilha Grande.

Elis dos Anjos, que também é Presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão na ABEDESIGN, mostrou sua versatilidade ao destacar seu envolvimento no mercado PET como investidora e defensora dos animais. Sua mensagem de impactar e acreditar sempre ecoa não apenas nas suas palavras, mas nas ações que transformam comunidades e inspiram a nova geração de designers.

Ao receber o prêmio na Alemanha, Elis expressou sua gratidão à sua mãe, Elizabeth Elisa dos Anjos, que desde cedo a incentivou na arte, lembrando das lições aprendidas e enfatizando que o lugar dela sempre foi no mundo. Com uma irmã que a chamava de “a irmã da Elis” na escola, Elis dos Anjos, agora premiada internacionalmente, demonstra que suas asas não são apenas parte do sobrenome, mas símbolos de uma jornada que abençoa a vida de muitos e inspira uma geração.