Brilho e Cores: Lançamento deslumbrante da Lança Perfume no Alto Verão 24

A apresentadora Mariana Weickert estrela campanha que promete frescor e luminosidade intensa

No auge da estação mais quente do ano, a Lança Perfume revela sua mais recente coleção, o Alto Verão 24, em uma campanha estrelada pela carismática apresentadora e modelo Mariana Weickert. A marca, conhecida por suas peças que transbordam estilo e personalidade, promete uma temporada repleta de frescor, alegria e luminosidade intensa.

Inspirada na rica estética do Marrocos, a coleção traz estampas e bordados que remetem à arquitetura e cultura desse país encantador. Peças como Marrocco Rug e Scarf Print incorporam o apelo handmade das tapeçarias marroquinas e a elegância dos lenços em nuances azuis Denim Blue e Stone Blu. A Turquesa, presente em botões e passantes, destaca-se, trazendo a pedra em evidência.

A cartela de cores revela um verdadeiro passeio por tonalidades vibrantes. O amarelo Pólen surge como ponto de luz da temporada, prometendo firmar-se nas próximas estações. O rosa, sempre ícone na Lança Perfume, ganha vida no tom Bubble Pink e no Rosa Yogurt, este último com aplicação de pedrarias.

O terroso também marca presença, com o Abóbora, um laranja queimado, protagonizando shapes fáceis, como alfaiataria de verão e sleepdress. O clássico P&B não poderia ficar de fora, aparecendo em peças bicolores e maximalistas, com decotes icônicos que elevam o estilo da coleção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estética glam da Lança Perfume se manifesta em vestidos empoderados, destacando o esplendor do dourado em matérias-primas e customizações nos metais e flores 3D metálicas. A textura em jersey lamê assina silhuetas ultra femininas, com destaque para o mini dress de busto estruturado, extremamente exuberante.

Em resumo, a coleção Alto Verão 24 da Lança Perfume promete uma experiência visual e sensorial única, com peças que unem a influência cultural do Marrocos, uma cartela de cores vibrantes e a elegância glam da marca. Um convite para celebrar o verão com estilo e sofisticação.