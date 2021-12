Ator americano radicado no Brasil é uma das estrelas de ‘Passaporte para a Liberdade’, nova série da Globo

Essa não é a primeira vez do ator será visto na telinha da TV Globo, em 2018, fez uma participação na novela ´Segundo Sol´

Americano radicado no Brasil, desde 2010, o ator Brian Townes é uma das estrelas da nova série da TV Globo, `Passaporte para a Liberdade´ (novo título para ´O Anjo de Hamburgo’), em parceria com a Sony Pictures Television, com estreia marcada para o dia 20 de dezembro.

Na primeira série da emissora, totalmente em inglês, e que será dirigida por Jayme Monjardim, ele será o comandante Heinz. A atração vai ao ar em versão dublada. Essa não é a primeira vez do ator será visto na telinha da TV Globo, em 2018, fez uma participação na novela ´Segundo Sol´.

Crédito das fotos – Matteo Gualda

Brian Townes nasceu, em Nova Orleans, e veio para o Brasil, depois que se apaixonou pelo país, e mora em Curitiba, até hoje. No cinema, viveu Joshua, ao lado de Sônia Braga, no longa `Bacurau´, que ganhou o Prémio do Júri no Festival de Cannes, em 2019, entre outras importantes produções.