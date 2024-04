BRB revoluciona compra de imóveis com plataforma digital inovadora

O Banco BRB dá um grande passo à frente na inovação digital com o lançamento de seu Portal de Imóveis BRB, uma plataforma inteiramente digital voltada para a comercialização de imóveis. Desenvolvido em colaboração com a startup Resale, especialista em transações imobiliárias de leilão, o portal promete revolucionar o modo como os clientes e investidores acessam e adquirem imóveis.

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB

Neste novo modelo, o BRB disponibiliza desde casas e apartamentos até lotes e fazendas, localizados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre outros. A plataforma não apenas simplifica o processo de busca e compra de imóveis, mas também garante a segurança e a comodidade dos usuários, permitindo que toda a negociação, incluindo a escrituração e o registro, seja feita online.

Plataforma BRB oferece processos 100% digitais para escrituração e registro, além de acessibilidade para corretores e leiloeiros em todo o país

Um dos grandes atrativos do portal é a possibilidade de financiamento de até 90% do valor do imóvel, com prazos de pagamento que podem chegar a 420 meses, e a opção de usar o saldo do FGTS. Adicionalmente, os clientes podem escolher entre ter uma carência de até seis meses para o primeiro pagamento ou optar por liquidar a compra à vista em 30 ou 60 dias.

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, ressalta a importância desta inovação: “Estamos comprometidos em ampliar o acesso aos melhores negócios e em proporcionar a mais alta qualidade em serviços digitais. A parceria com a Resale é um exemplo claro de nossa dedicação em combinar tecnologia avançada com ofertas valiosas para potencializar os resultados para nossos clientes.”

Com a nova plataforma, o BRB não apenas se posiciona na vanguarda do setor bancário digital, mas também demonstra seu compromisso em adaptar-se às necessidades emergentes de seus clientes, facilitando o acesso a oportunidades de investimento imobiliário em uma era cada vez mais digital.

E para conhecer todas as oportunidades, os clientes podem visitar o site feiraobrb.com.br e adquirir imóveis com taxas e condições exclusivas.