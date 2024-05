BRB chega ao Iate Clube de Brasília com agência inovadora

Reforçando sua presença em Brasília, o Banco de Brasília (BRB) inaugurou hoje uma nova agência no Iate Clube de Brasília, marcando um importante passo em seu plano de expansão. A nova unidade atenderá os mais de 4,3 mil sócios do clube, além de cerca de 12 mil dependentes, integrando o moderno modelo de atendimento do Banco, que une experiências físicas e digitais.

Nova unidade combina atendimento físico e digital, beneficiando milhares de sócios e dependentes

A agência, situada em um dos mais tradicionais e prestigiados clubes da capital, está alinhada ao conceito inovador de atendimento de varejo do BRB, que rendeu ao Banco o reconhecimento internacional com o Muse Design Awards em 2022. O design moderno e a integração das plataformas físicas e digitais prometem proporcionar uma experiência bancária única aos clientes.

BRB fortalece presença com agência no Iate Clube de Brasília

“A partir dessa parceria com o Iate, um clube de referência em Brasília, o BRB irá proporcionar a melhor experiência bancária e se tornar parceiro da família iatista. Vamos levar o jeito BRB de atender para os novos clientes”, afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, durante a cerimônia de inauguração.

O Iate Clube, fundado em 1960, é considerado um patrimônio esportivo e cultural de Brasília. Reconhecido por seu portfólio de modalidades esportivas, o clube contribui significativamente para o desenvolvimento do esporte local e nacional, promovendo talentos e oferecendo bem-estar e qualidade de vida aos seus membros.

Esta inauguração faz parte de um ambicioso plano de expansão do BRB, que prevê a abertura de novas agências no Distrito Federal e em outros estados do país ainda em 2024. Com esta estratégia, o Banco busca fortalecer sua presença e oferecer serviços de alta qualidade a um número cada vez maior de clientes.

A nova agência do BRB no Iate Clube de Brasília promete não apenas um atendimento bancário eficiente, mas uma verdadeira parceria com seus clientes, reafirmando o compromisso do Banco com a excelência e a inovação no setor financeiro.