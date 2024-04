Brazil Conference, em Harvard, terá primeira representante brasiliense discutindo o futuro da justiça brasileira com inteligência artificial

A advogada Marcela Bocayuva é a primeira representante brasiliense a mediar um painel na 10ª edição da prestigiada Brazil Conference, que acontecerá em Harvard nos dias 6 e 7 de abril. Seu papel será moderar uma discussão sobre o potencial transformador da inteligência artificial no sistema de justiça do Brasil, ao lado de figuras proeminentes como o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco e a Juíza de Direito Renata Gil.

O evento, cujo tema será “O Encontro dos Vários Brasis”, promete reunir mais de 1.200 participantes, incluindo estudantes, líderes comunitários, executivos e pesquisadores, tanto do Brasil quanto do exterior. Com convidados de destaque, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, a conferência busca impulsionar discussões fundamentais para o desenvolvimento do país. Apesar dos ingressos já estarem todos esgotados, o evento contará com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube.