Brasília se Prepara para Receber a Aguardada Corrida do Cerrado em Outubro

Nos últimos meses, a cidade de Brasília tem sido palco de grandes eventos esportivos que promovem saúde, bem-estar e inclusão. E em outubro, a capital federal se prepara para mais um desses momentos especiais: a Corrida do Cerrado. Organizada pela Associação Amigos do Futuro, com apoio da Secretaria do Esporte e Lazer, o evento está marcado para o dia 15 de outubro e acontecerá na majestosa Esplanada dos Ministérios.

O destaque da Corrida do Cerrado são os percursos de 5km e 10km, que oferecem desafios para corredores de diferentes níveis. Uma iniciativa inclusiva permite que pessoas com deficiência (PCDs) andantes e aqueles com mais de 60 anos desfrutem do evento com meia entrada, tornando-o acessível a uma ampla faixa da população.

As inscrições já estão abertas e têm preços acessíveis: R$ 32 para PCDs andantes e pessoas acima de 60 anos, e R$ 64 para os demais participantes. No entanto, é importante ressaltar que as vagas são limitadas a 1500 por etapa, então é melhor garantir seu lugar com antecedência.

Para participar do percurso de 5 km, os interessados devem ter 14 anos completos até 31 de dezembro de 2023 e autorização do responsável. Já para os corajosos que enfrentarão os 10 km, a idade mínima exigida é de 18 anos completos até o último dia do ano.

O organizador do evento, Fernando Borges, destaca a importância de democratizar o acesso à corrida e incentivar hábitos saudáveis. Ele afirma: “Nosso interesse é o de incentivar o esporte e hábitos saudáveis para a comunidade e todos os atletas do DF. Queremos democratizar e descentralizar o acesso à corrida dando oportunidade a todos. Os preços são bem acessíveis, o percurso é tranquilo, a corrida tem tudo para ser um grande sucesso.”

Os participantes receberão kits que incluem camiseta regata, ecobag, viseira, número de peito, medalha e lanche pós-prova. Além disso, prêmios em dinheiro e troféus serão concedidos aos três primeiros colocados nas categorias de 5km, 10km e 10km PCD. Na categoria de 5km, o vencedor levará para casa um troféu e R$ 500, o segundo colocado um troféu e R$ 400, e o terceiro colocado um troféu e R$ 300. Já nos 10km, serão distribuídos prêmios de R$ 800, R$ 700 e R$ 600 para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na categoria 10km PCD, o primeiro colocado receberá R$ 500 e um troféu, o segundo R$ 400 e um troféu, e o terceiro um troféu e R$ 300.

A Corrida do Cerrado está marcada para o dia 15 de outubro de 2023, com largada às 07h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. As inscrições podem ser feitas através do link disponível no perfil @corridadocerrado nas redes sociais. Para obter mais informações sobre o evento, você pode acompanhar @corridadocerrado nas redes sociais.

É uma oportunidade para os brasilienses se unirem em prol da saúde, do esporte e da diversão, tudo isso em um dos cenários mais icônicos da cidade. Garanta sua vaga na Corrida do Cerrado e faça parte desse evento memorável.