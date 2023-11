Brasília se prepara para a 2ª Conferência de Cultura Criativa no Museu da República

Capital federal se prepara para sediar evento cultural de destaque, com atividades variadas de 7 a 12 de novembro

Brasília, a capital do Brasil, está prestes a receber a aguardada 2ª Conferência Brasil de Cultura Criativa, um evento que promete movimentar a cidade de 7 a 12 de novembro. O Museu da República, localizado no coração da cidade, foi escolhido como o palco perfeito para sediar essa celebração da cultura criativa, que incluirá uma ampla gama de atividades.

O evento, realizado pela Associação de Empreendedores Culturais e Criativos (AECEC) com o apoio do Ministério da Cultura, promete ser uma experiência enriquecedora para todos os participantes. Com um cronograma diversificado, a conferência contará com palestras e debates envolvendo renomados palestrantes, lançamentos de livros e shows de artistas locais e nacionais.

Uma das características mais notáveis da 2ª Conferência de Cultura Criativa é a sua acessibilidade, já que o evento é totalmente gratuito. No entanto, é importante destacar que os interessados em participar devem retirar os ingressos previamente pelo Sympla, garantindo assim o seu lugar nas atividades e palestras.

A programação do evento é rica e variada, com atividades para todos os públicos. Os participantes poderão desfrutar de 2 debates, 10 palestras, 12 atrações infantis, lançamentos de livros e apresentações de artistas locais e nacionais. Além disso, o evento facilitará o transporte dos participantes com a disponibilização de 60 ônibus.

O primeiro dia, 07 de novembro, marcará a solenidade de abertura, com a presença de autoridades como o presidente da AECEC, representantes do Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, SECEC e Secretaria de Turismo, a partir das 10h. Durante o dia, estão previstas palestras, lançamento de livro e apresentações infantis, culminando com a aguardada apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília às 20h.

No segundo dia, 08, o evento se voltará para alunos de escolas públicas, com palestras sobre mídias e economia criativa pós pandemia, bem como tecnologia e a economia criativa. O dia incluirá outras apresentações infantis, visitação à feira e uma mesa de debate sobre empreendedorismo artístico às 17h. A noite será animada pelo show do renomado artista Hamilton de Holanda às 20h30.

O terceiro dia, 09, trará palestras sobre economia criativa e a cultura popular, mais apresentações infantis, visitação à feira e debates sobre o diagnóstico da economia criativa no Distrito Federal, às 17h. A noite promete ser animada com o show da banda local Samba Urgente às 20h.

Na sexta-feira, 10, as atividades começarão com palestras para alunos de escolas públicas sobre empreendedorismo artístico às 14h. O dia incluirá apresentações infantis, DJ e o aguardado show da banda local Rock Beats.

O penúltimo dia, 11, será marcado por apresentações infantis, batalhas de MCs e breakers, além da festa da Bomb com três DJs, às 18h. O ponto alto da noite será o show da banda nacional Rappin’ Hood às 20h.

Para encerrar com chave de ouro, o último dia, 12, começará com apresentações infantis e seguirá com DJs e shows locais a partir das 18h, incluindo a apresentação da banda Som de Bob. O encerramento está previsto para às 21h, culminando assim a 2ª Conferência Brasil de Cultura Criativa em Brasília.

Confira a programação completa:

07/11 – terça-feira:

08h40- chegada das escolas para alunos do ensino médio

10h- solenidade de abertura com o presidente da AECEC e representantes do Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, SECEC e Secretaria de Turismo

10h30 às 11h00- coffee Break

11h00 às 11h40- palestra e lançamento de livro “Criatividade e emancipação nas comunidades-rede | Contribuições para uma economia criativa brasileira” com Luiz Antônio Gouveia

14h- palestra: patrimônios culturais com Tama Freire

15h- apresentação infantil – Tio André

15h- visitação dos alunos a feira

17h- palestra para universitários – Cinema e Mídias Digitais com o coordenador do Curso, Professor Paulo Duro de Morais

18h- palestra para universitários – Gastronomia com Coordenador do Curso Professor Sebastián Parasole

20h-Orquestra Filarmônica de Brasília.

21h- encerramento

08/11- quarta feira:

09h- Palestra para alunos de escolas pública com o tema Mídias e a Economia Criativa pós Pandemia – Palestrante Glauco Rojas

10h- Teatro Cia Starte

11h- Visitação de alunos a feira

14h- Palestra para alunos de escolas pública com o tema tecnologia e a economia criativa com o palestrante Glauco Rojas

15h- Apresentação Infantil Neia e Nando

15h45- Visitação de alunos a feira Air Soft- Desafio logico,

17h- Mesa de debate sobre empreendedorismo artístico com Pedro (Capital Moto Week), Gustavo Sá (Porão do Rock) e Aci Carvalho (Diretor Abrape-DF) e o mediador Carlos Alberto

20h30- Banda Nacional: Hamilton de Holanda

21h50- Encerramento

09/11- quarta feira:

09h- Palestra para alunos de escolas pública com o tema Economia criativa e a cultura Popular – Palestrante: Lela do Cerrado

10h- Apresentação Infantil Contação de Histórias – Gabriela Borges

11h- Visitação de alunos a feira

14h- Palestra para alunos de escolas pública com o tema Cultura e Patrimônio – Bonecos de Mamulengo – Patrimônio Nacional Iphan – Economia Criativa – Palestrante: Lela do Cerrado

15h- Apresentação Infantil Teatro Starte

15h45- Visitação de alunos a feira

17h- Palestra para Universitários com o tema Diagnóstico da economia criativa no Distrito Federal- Professor Alexandre Schirmer Kieling

18h- 2º mesa de debates – Economia Criativa: Câmara de economia criativa da FECOMERCIO com o Palestrante Subsecretário de Economia Criativa do DF– Luiz Carlos Prestes

20h10- Samba Urgente

10/11- sexta feira:

09h- chegada da escola pública ensino médio

09h20 – Palestra de Izabel Boreli – Mídias e Tecnologia

10h- Apresentação Infantil Contação de Histórias – Gabriela Borges

11h- Visitação de alunos a feira

14h- Palestra para alunos de escolas pública – Rapper – Rappin’ Hood com o tema Empreendedorismo Artístico

15h- Apresentação Infantil Cia Neia e Nando

18h30 – DJ

20h- Banda local: Rock Beats

21h30- encerramento

11/11- sábado:

10h- Apresentação Infantil Cia Uni Duni Tê

14h- Apresentação Infantil Cia Neia e Nando

Recorte para celebração do 50º aniversário do Hip Hop

15h- Batalhas de Mcs

17h- Batalha de Breakers

18h- Festa da Bomb ( 3 djs )

20h- Banda Nacional Rappin’ Hood

21h30 encerramento

12/11– domingo:

10h- apresentação Infantil Show de Mágica – Tio André

15h- apresentação Infantil Cia Uni Duni Tê

18h- Dj

18h- som de Bob

19h30- DJ

21h- encerramento

Serviço

2ª Conferência Brasil de Cultura Criativa

Data: de 7 a 12 de novembro

Local: Museu da República

Ingressos: link https://bit.ly/47nZthm

Mais informações: @bsb.criativa

Entrada gratuita