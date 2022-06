Brasília ganha mais uma unidade da loja Kings Sneakers

A rede de franquias conta com mais de 100 unidades espalhadas por todo Brasil

Em forte expansão, a Kings Sneakers inaugurou mais uma unidade em Brasília. Ela está localizada na St. Sria Smas Tr 1 lote A, Loja 231 D, do Brasilia Park Shopping , que fica em Guara.

Igor Morais fundou a empresa sem investimento

Já são mais de 100 lojas Kings espalhas por todo país, que contam com três novidades para seus clientes realizarem as compras: o sistema Addi, que você consegue parcelar suas compras no Pix; o Kings Club, um clube de benefícios que gera cashback em todas as suas compras; e o cartão de crédito da Credz.

Já são mais de 100 lojas Kings espalhas por todo país, que contam com três novidades para seus clientes realizarem as compras: o sistema Addi, que você consegue parcelar suas compras no Pix; o Kings Club, um clube de benefícios que gera cashback em todas as suas compras; e o cartão de crédito da Credz.

A loja Kings é uma loja de streetwear fundada por Igor Morais que visa levar estilo, qualidade e conforto em forma de vestuário para todos os clientes da marca.