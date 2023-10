Brasília E-Games Experience: Festival Promete Imersão no Mundo Geek e Tecnológico

Entre os dias 27 e 29 de outubro, o Parque da Cidade será transformado em um paraíso para os amantes de games e tecnologia. O evento oferecerá uma experiência única com palestras, oficinas, competições e shows imperdíveis

Brasília está prestes a se tornar o epicentro da cultura geek, dos jogos eletrônicos e da tecnologia. Entre os dias 27 e 29 de outubro, o Parque da Cidade se transformará no palco do “Brasília E-Games Experience”, um evento que promete entregar uma experiência imersiva e uma programação repleta de games, universo geek e tecnologia.

Brasília E-Games Experience: o maior festival de games e tecnologia da Capital

O festival acontecerá na Praça das Fontes e oferecerá muito mais do que apenas competições de jogos eletrônicos. Organizado pelo Movimento Inova em parceria com a RA Eventos e com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, além do patrocínio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF), o Brasília E-Games Experience é uma celebração da cultura diversificada dos jogos eletrônicos.

Leonardo Mendes, o organizador do evento, enfatiza que a intenção vai muito além da competição. “Queremos criar um espaço onde as pessoas possam aprender, se conectar e se inspirar. Os jogos eletrônicos não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma linguagem universal que conecta pessoas de todas as idades e origens. Os games são uma forma de arte e de expressão, e queremos celebrar essa cultura diversificada aqui em Brasília”, comenta.

O evento oferecerá uma plataforma competitiva para jogadores de todas as idades, com jogos populares como Free Fire Emulator, League of Legends e Valorant. Os competidores terão a chance de demonstrar suas habilidades e competir em torneios profissionais, com premiações em dinheiro, sendo R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro.

Além das competições, o Brasília E-Games Experience também oferecerá uma série de palestras e oficinas práticas, ministradas por especialistas renomados, abordando temas como estratégias no jogo Lol, o mercado de games e o novo fenômeno FPS, Valorant. Participantes terão a oportunidade de aprimorar habilidades essenciais para o mundo dos games, como pensamento lógico, criatividade e programação.

A acessibilidade é uma prioridade do evento, com rampas de acesso estratégicas, cadeiras adaptadas e banheiros para pessoas com deficiência, garantindo que todos possam participar e desfrutar do Brasília E-Games Experience.

A diversão não para por aí. O evento também contará com uma programação musical, apresentando bandas locais que já conquistaram fama nacional. Na sexta-feira, o Grupo Se Joga trará o ritmo do pagode. No sábado, o cantor E O Grego animará o público, e para encerrar o evento em grande estilo, a banda de rock alternativo Lupa chegará ao palco com seus grandes sucessos. Além disso, a Banda Maverick Hunters ficará responsável pela trilha sonora nos demais dias do evento.

Os ingressos para o Brasília E-Games Experience são gratuitos e podem ser retirados através do site oficial do evento. No entanto, é importante lembrar que a retirada do ingresso não garante a participação nas competições. Para mais informações e detalhes sobre o evento, os interessados podem acessar o Instagram oficial (@egames.bsb) e ficar por dentro de todas as novidades. Esteja preparado para uma experiência imersiva no universo dos jogos e da tecnologia na capital federal.

Programação completa

Sexta-feira: 27/10

09h: Abertura E-Games

09h30: Oficina de League of Legends – matutina

10h: Semifinal campeonato de League of Legends

10h30: Abertura da Feira Geek

13h: Atração Principal: Eldo Gomes

14h: Atração: Lukas Batista

14h30: Oficina de League of Legends – vespertina

16h: Papo de Games com Jussan Bonifácio

17h: Show com a banda Maverick Hunters

18h: Final campeonato de League of Legends

19h: Show com Grupo Se Joga

21h: Encerramento

Sábado: 28/10

09h: Abertura E-Games

9h30: Oficina de Valorant – matutina

10h: Semifinal campeonato de Valorant

10h30: Abertura da Feira Geek

13h: Atração Principal: Boca de 09

14h: Atração: Gordox

14h30: Oficina de Valorant – vespertina

16h: Papo de Games com The xaxa

17h: Show com a banda Maverick Hunters

18h: Final campeonato de Valorant

19h: Show com Rapper EO GREGO

21h: Encerramento

Domingo: 29/10

09h: Abertura E-Games

09h30: Oficina de Robótica – matutina

10h: Semifinal campeonato de Free Fire

10h30: Abertura da Feira Geek

13h: Atração Principal: Marcos Paulo (trilha no play)

14h: Atração: Roxxy Sant’Anna

14h30: Oficina de Valorant – vespertina

16h: Papo de Games com Jeeffrie Montteiro

17h: Show com a banda Maverick Hunters

18h: Show com a banda LUPA

19h: Final campeonato de Free Fire

21h: Encerramento

Serviço

Brasília E-Games Experience

Local: Praça das Fontes- Parque da Cidade

Data: 27 a 29 de outubro

Informações: @egames.bsb

Ingressos para retirada: Sympla – https://bit.ly/3tPnYFV