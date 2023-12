Brasileiros Quebram Recordes: Mais de 24 Horas Semanais Devotadas à Música, Revela Estudo Global

Tempo de audição ultrapassa média mundial, destacando a paixão musical no Brasil

Os brasileiros estão mais envolvidos com a música do que nunca, ultrapassando a média global de tempo dedicado à audição semanal, de acordo com o relatório “Engaging with Music 2023” da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). O estudo global, que analisou hábitos musicais em 26 países, revelou que o tempo médio de consumo de música atingiu um novo recorde de 20,7 horas por semana em todo o mundo. No entanto, os brasileiros superaram essa marca, dedicando impressionantes 24,9 horas semanais à música.

Além do tempo recorde dedicado à música, o relatório destaca que os brasileiros também se destacam na diversidade de métodos de interação com a música. Enquanto globalmente 79% das pessoas acreditam que existem mais formas de ouvir música do que nunca, no Brasil esse número é ainda mais expressivo, alcançando 82%. Os brasileiros usam, em média, 9 métodos diferentes para consumir música, demonstrando uma variedade única de abordagens.

A pesquisa também abordou a relação entre os fãs de música e a inteligência artificial (IA). Embora haja um conhecimento significativo da IA entre os fãs, a maioria esmagadora (85% no Brasil e 79% globalmente) concorda que a criatividade humana é essencial para a criação musical. A preocupação com o uso não autorizado da IA para clonar ou personificar artistas também é evidente, com 70% dos consumidores brasileiros expressando sua oposição.

Frances Moore, Diretora Executiva da IFPI, destaca a importância da música na vida das pessoas e ressalta a necessidade de proteger o valor da música, especialmente diante do desafio contínuo do uso de música não licenciada. Paulo Rosa, Presidente da Pro-Música Brasil, destaca a multiplicidade de modelos de acesso ao conteúdo musical, mas alerta para a necessidade de atenção aos altos índices de uso de meios ilegais no Brasil.

Em um panorama mais amplo, os brasileiros estão liderando não apenas em tempo de audição, mas também em diversidade musical, demonstrando que a música continua a desempenhar um papel fundamental na vida e na cultura do país.