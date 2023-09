Brasileiros em alerta: mais de metade preocupados com vazamentos de dados, revela estudo da Kaspersky

Pesquisa mostra que 58% dos brasileiros temem vazamento de informações pessoais. Saiba como se resguardar contra o risco de ter informações pessoais divulgadas na internet

Uma pesquisa realizada pela Kaspersky em parceria com a consultoria Corpa revelou que os brasileiros lideram as preocupações quando se trata de vazamentos de dados pessoais. Com 58% dos entrevistados demonstrando preocupação em ter suas informações divulgadas sem consentimento, a pesquisa indica um panorama de inquietação em relação à segurança digital no Brasil.

Conheça estratégias para evitar que suas informações pessoais se tornem públicas online

Embora 41% dos brasileiros afirmem não terem enfrentado experiências negativas, como perfis falsos ou compras fraudulentas em seus nomes, a maioria está ciente dos riscos associados aos vazamentos de dados. Esta preocupação é um reflexo da crescente exposição das informações pessoais na era digital.

Como se proteger de vazamentos de dados, segundo a Kaspersky

Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, enfatiza a importância da conscientização. Ele recomenda que as pessoas compartilhem o mínimo possível de informações online. “Os dados disponíveis na internet podem ser originados de duas maneiras principais: postagens pessoais ou grandes vazamentos de dados. Em casos de vazamentos, indivíduos têm poucas opções de ação, portanto, é fundamental pensar duas vezes antes de fornecer informações a empresas.”

Além disso, a proatividade desempenha um papel crucial na prevenção de vazamentos. O uso de serviços que monitoram a circulação de seu CPF na internet e alertam sobre compras em seu nome pode ajudar a evitar surpresas desagradáveis. Uma opção gratuita é o Registrato do Banco Central, que permite verificar empréstimos e financiamentos associados ao seu nome.

A Kaspersky oferece sua própria ferramenta de verificação de vazamentos de dados, presente nas soluções Plus e Premium. Ela monitora a internet e a dark web, alertando os usuários sobre possíveis riscos de vazamento e fornecendo recomendações para ações preventivas.

O uso de senhas seguras e autenticação de dois fatores também é aconselhado para proteger informações sensíveis. No entanto, apenas 39% dos brasileiros afirmam usar senhas consideradas difíceis, um número abaixo da média da América Latina. A autenticação de dois fatores adiciona uma camada adicional de segurança, protegendo contas online e redes sociais no caso de uma senha ser descoberta.

Assolini acrescenta que, para cadastros simples, é recomendável utilizar um e-mail alternativo e evitar fornecer informações pessoais reais. Embora essas medidas não impeçam ataques direcionados, podem mitigar riscos em vazamentos em larga escala.

Em resumo, a pesquisa da Kaspersky ressalta a importância da conscientização e da proatividade na proteção de dados pessoais. A segurança digital é uma responsabilidade compartilhada entre empresas e indivíduos, e adotar medidas preventivas pode ajudar a evitar que suas informações pessoais se tornem públicas online.

A pesquisa completa “Impressões Digitais e sua relação com as pessoas e as empresas” pode ser encontrada aqui.