Brasileiros carecem de vitaminas: estudo revela que 98% da população sofre com deficiência, afetando cabelos e unhas

Falta de nutrientes impacta na imunidade e reflete em problemas capilares e ungueais, alerta pesquisa

Um recente estudo conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que a grande maioria dos brasileiros, aproximadamente 98%, não consome a quantidade ideal de vitaminas diariamente. Essa carência nutricional tem sido associada a diversos problemas de saúde, com destaque para os impactos na imunidade e no aspecto estético, como o enfraquecimento de cabelos e unhas.

De acordo com a Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), mais de 42 milhões de brasileiros enfrentam a alopécia, com a calvície tornando-se uma preocupação crescente. Dados da SBC indicam que até jovens entre 20 e 25 anos estão experimentando problemas de queda capilar, associados a fatores genéticos, reações imunológicas e estresse.

Regiele Alves, Head de Qualidade da Manipulaê, alerta para a influência direta da falta de vitaminas na saúde e autoestima das pessoas. “É importante permanecer atento aos indícios, como cabelos e unhas enfraquecidos e sem crescimento. Isso influencia também na saúde mental, pois os sintomas refletem na aparência, e a pessoa passa a não se sentir bem consigo mesma”, destaca.

Para combater essa deficiência, Alves destaca três vitaminas essenciais: a arginina, aminoácido crucial na reconstrução molecular; a biotina, coenzima vital na formação de pele, unhas e cabelos; e a L-cisteína, promotora da produção de colágeno para resistência e rejuvenescimento capilar e cutâneo.

Uma alternativa eficaz para suprir essas necessidades é a manipulação de vitaminas, que permite a criação de fórmulas personalizadas. Ao contrário dos suplementos vitamínicos prontos, as formulações personalizadas atendem às necessidades específicas de cada indivíduo, acelerando os resultados e minimizando efeitos colaterais.

Nos laboratórios de manipulação, é possível inovar nas formas de consumo, oferecendo suplementos além das tradicionais cápsulas. Balas de goma, pós para shakes, pirulitos e bombons são algumas das opções, proporcionando uma abordagem mais atrativa e personalizada para fortalecer cabelos e unhas.