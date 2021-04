Brasileiros buscam renda extra em mercado financeiro e advogado cria canal no Youtube com dicas práticas

Advogado e criador de conteúdo sobre investimentos, Caio Xavier coleciona mais de 50 mil visualizações no Youtube

O brasileiro tem buscado novas fontes de renda e com a queda da taxa básica de juro, e novo normal deixado pela pandemia do covid-19, o número de investidores aumentou para 3,1 milhões no país. Advogado e criador de conteúdo sobre investimentos, Caio Xavier coleciona mais de 50 mil visualizações no Youtube com dicas para novos investidores que desejam ingressar na modalidade.

De origens de empreendedorismo, Caio teve a quem puxar. O pai, que aos 39 anos entrou na faculdade de direito, buscou na profissão a estabilidade. Exemplo para o filho, que também optou pela carreira, juntos, trabalham no mesmo escritório de advocacia em Curitiba.

Mas durante a pandemia, enquanto buscava novos conhecimentos, Caio foi “flechado” pelo mundo dos investimentos. “Estava assistindo um vídeo na internet quando uma frase me despertou: Existem pessoas que estão interessadas em aprender o que você sabe. Foi naquele momento que tive a ideia de começar a produzir conteúdo e oferecer para outras pessoas o que sei sobre direito bancário e mercado financeiro”.

A tarefa que começou há nove meses, hoje já rende frutos. Com mais de 50 mil visualizações, o canal “Pense Longo Prazo” está repleto de vídeos sobre investimentos, mindset e entrevistas com diversos especialistas.

“O intuito é quebrar a mentalidade do jovem investidor de querer ficar rico rápido. O nosso maior engano é pensar que existe um caminho curto para fazer bons investimentos. Isso demanda tempo, estudos, conhecimentos e muita habilidade para você não sair perdendo”, comentou Caio.

Segundo um levantamento da B3, a quantidade de pessoas que investem na bolsa de valores cresceu mais de cinco vezes na última década. O salto foi de 583.000, em 2011, para 3,1 milhões em outubro de 2020. A queda da taxa básica de juro, que derrubou o retorno da renda fixa, foi um dos fatores que aumentaram o interesse dos brasileiros pela bolsa

O advogado ainda contou que ingressou no mercado de trabalho aos 14 anos e essa experiência foi fundamental para trilhar um caminho sólido. “Todas as minhas experiências de trabalho me ajudaram a desenvolver habilidades para ajudar esses novos investidores. Nesses 11 anos trabalhando no escritório de advocacia, já ouvi de diversos clientes que se hoje eles possuem dívidas, foram por falta de conhecimento. Meu objetivo é trazer essas informações para as redes sociais e oferecer um trabalho 100% gratuito e de qualidade para quem me segue”, contou.

Para o futuro, Caio planeja investir em cursos e mentorias, mas o momento atual é de transformar o trabalho no Youtube em um canal forte. “A internet me ensinou sobre relevância e alcance, por isso, nesse primeiro momento, estou focado em oferecer verdade e trabalho duro. Tudo o que eu faço de investimentos e conhecimento, compartilho de forma real para que as outras pessoas vejam que eu realmente executo tudo o que proponho”.