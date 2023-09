Brasileiro se torna contabilista licenciado em Portugal e ajuda conterrâneos a empreender no país

Aser Gonçalves Souto se mudou para a Europa para acompanhar um filho e se tornou referência para brasileiros

O brasileiro Aser Gonçalves Souto tornou-se contabilista licenciado em Portugal e ajuda conterrâneos a empreenderam no país. Após se mudar para a Europa para acompanhar um filho, ele se tornou uma referência para os brasileiros.

Aser Souto disponibiliza conteúdos gratuitos para auxiliar brasileiros que querem empreender em Portugal



Casado, pai de três filhos e com três netos, Aser mora em Braga há quase cinco anos e levou para o solo europeu sua experiência de 32 anos como contador no Brasil. Para se tornar uma referência para os brasileiros que buscam empreender em Portugal, ele conta que teve que se adaptar ao modelo português, voltando até mesmo aos bancos universitários aos 62 anos. “Eu trouxe meu diploma do Brasil, mas um contador do Brasil não pode simplesmente chegar aqui em Portugal e ser contador. Ele tem que fazer uma validação do seu diploma. Aos 62 anos eu precisei voltar para a universidade para cursar cinco unidades curriculares obrigatórias. Isso aconteceu na Universidade do Minho, que é uma das melhores universidades que tem aqui em Portugal. E no final de 2019 eu conclui essas unidades curriculares. .Hoje eu já tenho um grau acadêmico português de licenciatura em contabilidade, mas a minha meta é ser um contabilista certificado”, diz Aser.

“Colocar na ponta do lápis tudo aquilo que pretende fazer”, dá uma dica aos que pretendem ir para Portugal



Aser é a pessoa que dá todo o suporte nas análises iniciais aos brasileiros que sonham em abrir um negócio em Portugal de forma legal. Com sua experiência, ele já montou um grupo de WhatsApp desde 2018 com o foco em ajudar as pessoas que precisam de algumas informações, sobre o processo de empreendedorismo em Portugal e também lançou em 2019 um e-book gratuito, que começou com 20 páginas e hoje tem mais de 60 páginas com informações úteis para quem pretende empreender em solo português.

“Aqui não dá certo o jeitinho brasileiro. Aqui tudo é feito com regras”, diz Aser

“Eu atualizo esse ebook mensalmente e ele é um passo a passo para empreender de forma legal em Portugal. Quem tem interesse em receber o e-book é só entrar no meu Instagram e pedir que eu encaminho gratuitamente”, conta.



Outro ponto importante da relação de Aser com os possíveis empreendedores é o auxílio na obtenção do visto mais adequado àquilo que eles pretendem desenvolver. “Eu também construo o plano de negócio para quem pretende empreender em Portugal, que de alguma forma ou de outra é necessário. Também ajudo no processo de aplicação do visto D2, que é o visto para empreendedorismo, e o D7 que é o visto de rendas. Ambos os vistos podem fazer com que a pessoa interessada possa vir para Portugal de forma legal e empreender se ela desejar”, detalha.



Aser Souto detalha ainda que um fato é de grande relevância para quem tem o sonho de viver em Portugal e ter seu negócio por lá: “É importante, quem pretende empreender em Portugal fazer uma pesquisa, avaliar direitinho o mercado antes de tomar decisão. Fazer uma formação de aproximadamente um ano. Esse é o ideal, fazer o planejamento de um ano com calma para poder colocar na ponta do lápis tudo aquilo que ela pretende fazer, todas as atividades que vão estar envolvidas para que isso possa acontecer”.



O contabilista licenciado explica também que um plano financeiro é fundamental. “Os recursos financeiros, que ela tenha também uma reserva extra, se for possível, para, no mínimo, seis meses para ela bancar a família dela. Porque pensa assim: o empresário vai abrir um negócio. Se ele abrir um negócio no Brasil, dificilmente ele vai ter lucro no primeiro mês. Imagina que ele tem que sustentar a família dele com o dinheiro daquele negócio que ele abriu, isso no Brasil. Agora pensa esse mesmo empresário atravessando o oceano, vindo para Portugal, no mercado que ele não conhece, começar esse empreendedorismo só com o dinheiro ali contado. Tem tudo para dar problema. Então a melhor alternativa é que a pessoa junte um dinheiro suficiente para ela poder sustentar a família dela por um período aí de uns seis meses, porque aí vai dar tempo para que o negócio realmente comece a dar resultados”, revela o especialista.

Sobre o atual momento, Aser conta que o orçamento do Estado português em 2023 prevê vários benefícios fiscais para as empresas como forma de promover um investimento, estimular o ambiente de competitividade na economia. Muitos que desejam empreender podem ter suas áreas de atuação sonhadas enquadradas dentro desse benefício fiscal.



Apesar de ressaltar algumas facilidades, o contabilista licenciado fez um alerta de grande relevância: atenção com as diferenças culturais entre Brasil e Portugal. “Tudo tem diferenças de culturas. O Brasil tem uma cultura, Portugal tem outra. Então lembrando que quem vem para cá não deve trazer a cultura do Brasil. É simples, mas eu vejo uma série de pessoas infringindo essa regra básica. E depois o que acontece? A pessoa vai embora de Portugal porque o negócio dela não prosperou e sai falando mal que Portugal não é isso, Portugal é aquilo. Por quê? Porque ela quer ter o benefício de estar em Portugal, mas usando as regras que ela adota no Brasil, com aquele jeitinho brasileiro que ela tem de levar as coisas do Brasil. Então aqui não dá certo o jeitinho brasileiro. Aqui tudo é feito com regras, a lei aqui é muito rigorosa, as multas são muito elevadas também”, pontua, reforçando que Portugal é um país de grandes oportunidades quando o empreendimento é bem planejado em com apoio de profissionais que conhecem a realidade do país.