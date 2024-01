Brasileiro Rodrigo Tardelli vence terceiro prêmio de “Melhor Ator”

Desempenho nas webséries “Até Você Me Esquecer” e “Entre Nós” rendeu os prêmios para ele

O ator brasileiro Rodrigo Tardelli, que há anos vem estrelando grandes webséries e projetos de sucesso no Youtube, venceu recentemente o prêmio de “Melhor Ator” pela terceira vez. Apaixonado pela atuação desde novo, Rodrigo começou a estudar para ser ator no Teatro Profissionalizante Le Monde, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Com isso, a sua carreira foi inaugurada, com ele atuando e protagonizando séries no Youtube, além de também trabalhar como produtor executivo, roteirista, entre outros. Na série “Até Você Me Esquecer”, lançada em 2017, Rodrigo interpretou o protagonista Louis, que o fez ser indicado em diversos festivais do mundo e ganhar os prêmios de “Melhor Ator”, no Rio Webfest 2019 e no Ásia Web Awards 2022.

“Até Você Me Esquecer’ é uma série muito especial pra mim. Foi um projeto em que muitos foram contra e eu bati o pé e fiz acontecer. Tive também muita força de outras pessoas e o resultado foi esse. Foram muitas indicações em diferentes festivais e que me deram muito combustível. Vencer no Rio Webfest como ‘Melhor Ator’ foi um momento muito especial. Subir naquele palco foi uma sensação incrível. E apesar de ter sido online, o prêmio no Asia Web Awards foi também uma surpresa. Foi o primeiro festival de fora em que eu consegui conquistar o júri. É muita gratidão e é um reconhecimento que emociona muito”, declara Tardelli.

Após a vitória em 2019, Rodrigo voltou a ser indicado ao Rio Webfest em 2021 por sua performance na série “O Outro Lado da Lua”, e em 2022 novamente por “Até Você Me Esquecer”. Embora a sua paixão seja a atuação, Rodrigo desempenhou a profissão de produtor executivo e outras atrás das câmeras, em 2022 e 2023. No entanto, ainda no ano de 2023, ele recebeu o convite para atuar na série “Entre Nós” para interpretar o influenciador digital que deseja se tornar cantor, Lucas Gabriel. Mesmo Rodrigo revelando que este papel foi um grande desafio por a parte de cantor envolvida, ele conseguiu apresentar um ótimo resultado, o que o fez ser indicado e ganhar o Hollywood Series Awards como “Melhor Ator”, categoria que ele vence pela terceira vez.

“O Hollywood Series Awards – que antes era chamado de Ásia Web Awards -, sempre apoiou demais os criadores do Brasil e nossas histórias, acho esse carinho deles com nossas produções algo extremamente especial. Ganhar mais uma vez lá foi muito significativo, foi meu retorno para as webséries e já voltar assim me deu uma sensação de caminho e escolhas certas, e que estou de fato dando o meu melhor cada vez mais. Além de ter o feedback do público por meio de comentários e visualizações, poder também saber que profissionais da área estão assistindo nossos trabalhos e vendo talento e qualidade me deixa muito feliz. Nos dá um gás para continuar trabalhando e correndo atrás. Vejo minha trajetória hoje e sei que estou indo pelo caminho certo”, conclui o ator.