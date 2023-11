Brasileiro não lê: verdade ou mito? Com lançamento de novo livro, escritor responde pergunta sobre fama do brasileiro

Romancista Aroldo Veiga aborda em novo livro os dramas e contradições de dois homens que disputam o amor de uma mulher

“O brasileiro não lê” é uma frase bastante repetida no Brasil, e serve para justificar, por exemplo, o fechamento de diversas livrarias nos últimos anos. Mas, será que isso é verdade? Para o professor especializado em Língua, Linguagem e Literatura Aroldo Veiga, essa afirmação é um mito. Aroldo é escritor e autor de dois livros; ele ressalta que o Brasil está entre os 10 principais mercados literários do mundo.

Tanto é, que acaba de lançar mais um título: Antagônicos, novo romance que é o retrato de um Brasil desigual. Aroldo Veiga nasceu em 1973 em Aracaju, capital do menor estado brasileiro. É graduado na área de licenciatura e possui especialização em Língua, Linguagem e Literatura. Ainda criança, teve os primeiros contatos com os livros, e apesar da paixão pelas letras, só publicou o seu primeiro romance em 2021. É casado e tem uma filha.

‘Antagônicos’ é a sua segunda produção literária. Em nossa pirâmide social, os dois protagonistas provieram de camadas bem distintas. Cristiano é filho de um rico empresário da construção civil. Cainã foi abandonado pela mãe e vive com o pai alcoólatra em um cortiço.

Não fosse por Mariana, a bela e cativante sobrinha do bispo, seus caminhos jamais teriam se cruzado. O interesse pela moça desencadeou uma disputa ferrenha entre os dois rapazes, repleta de perfídias e reviravoltas. Já no prólogo, o leitor é apresentado a Cristiano e à sua vida de luxo em São Paulo. Após um evento trágico, o rapazinho se vê obrigado a mudar-se para casa de uma tia no Nordeste.

A história então retrocede três anos e passa a narrar o cotidiano de Cainã, que após romper relações com o pai, é acolhido por uma senhora e também se vê à beira de um precipício de mudanças, com novo colégio e amigos. O enredo ganha novos contornos quando Mariana surge entre eles, dando início a uma trama que começa na década de 1980 e se prolonga até início dos anos 2000.

“Do fundo da sala, Cainã contemplou a chegada de Mariana, os olhos estreitados como os de um felino. Cristiano percebeu o seu interesse na moça e sentiu uma pontada de ciúme. Intuía que agora teria um concorrente à altura”. (Antagônicos, p. 31)

Na eloquente narrativa do escritor sergipano, o leitor irá se deparar com diálogos bem elaborados e uma rica sintaxe. A sonoridade textual é outra característica marcante na obra, temperada com técnicas de paralelismos, digressões, antecipações e metáforas.

“Os trechos mais intimistas, além de uma simples interpretação dos personagens, permitem ao leitor um mergulho profundo na essência mais íntima do ser humano”, comenta Aroldo Veiga que, sem abdicar do compromisso com a estética e a verossimilhança, aborda temas relevantes em uma história que emociona e facilmente conduz o leitor até as últimas páginas.

Publicado no Brasil pela editora Ases da Literatura, ‘Antagônicos’ também chega aos leitores de Portugal, Japão, Estados Unidos, Canadá, Polônia, Suécia, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e Austrália.

Ficha técnica

Título: Antagônicos

Autor: Aroldo Veiga

Editora: Ases da Literatura

ISBN: 978-65-5428-165-2

Dimensões:14 x 1,5 x 21 cm

Páginas: 264

Preço: R$ 64,90

Onde comprar: Amazon

