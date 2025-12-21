Brasileiro ganha destaque na Flórida com medida que barateia enxoval de bebês

Encontro entre Richard Harary e o governador Ron DeSantis marca nova fase de estímulo ao setor de produtos infantis na Flórida

Enquanto famílias celebram a redução de custos com produtos essenciais para recém-nascidos nos Estados Unidos, um brasileiro ganha protagonismo no cenário econômico da Flórida. Richard Harary, CEO da MacroBaby, uma das maiores redes de artigos para bebês do país, participou de uma reunião especial com o governador Ron DeSantis em Tallahassee, para debater os benefícios da recente isenção do imposto estadual (sales tax) sobre produtos de enxoval.

Durante o encontro, Richard agradeceu pessoalmente a DeSantis pela iniciativa que tem gerado economia significativa para milhares de famílias e ampliado o alcance do setor. Em gesto simbólico, o empresário presenteou o governador com uma placa da MacroBaby, marca fundada há mais de 20 anos, hoje referência mundial no segmento.

A medida impulsionou o varejo e fortaleceu o turismo de enxoval, atividade que movimenta a economia local e atrai famílias de diversos países à Flórida. O governador destacou o orgulho em ver uma empresa nascida no estado tornar-se modelo de crescimento e geração de empregos, reconhecendo o papel da MacroBaby como uma das mais influentes do setor.

Richard também se reuniu com o vice-governador Jay Collins, para tratar de temas ligados ao empreendedorismo e novos investimentos. O brasileiro reforçou sua disposição em apoiar empresários que desejam empreender legalmente nos Estados Unidos, enquanto Collins ressaltou o ambiente favorável à inovação e à segurança jurídica na atual gestão.

Além das questões econômicas, o executivo pretende dialogar com as autoridades sobre os desafios enfrentados por empresários brasileiros no exterior, como aumento de fraudes e práticas ilegais, defendendo um mercado mais ético e seguro para quem busca expandir negócios internacionalmente.

Richard Harary, CEO da MacroBaby e o governador da Flórida Ron DeSantis

O caso da MacroBaby mostra que boas políticas públicas e empreendedorismo responsável caminham juntos: beneficiam famílias, fortalecem a economia e abrem caminho para histórias de sucesso que inspiram outros brasileiros pelo mundo.