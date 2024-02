Brasileiro constrói o maior prédio de Miami com 80 andares 440 apartamentos

João Souza deve movimentar 5,7 bilhões de dólares em projetos somente em 2024

Um empresário brasileiro é o responsável pela construção do maior prédio de Miami com 80 andares 440 apartamentos. João Souza deve movimentar 5,7 bilhões de dólares em projetos somente em 2024.

“Miami será presenteada com esse grande ícone da 4Hands. Certamente a cidade terá uma nova identidade com a vinda de nosso empreendimento, considerado o mais alto de Miami. Nossos clientes e investidores serão privilegiados por fazerem parte desse projeto e colherão bons frutos”, afirma João Souza.

Com diversos empreendimentos nos Estados Unidos, a intenção é atrair investidores que querem dolarização de patrimônio e terem resultados no principal mercado do mundo.

“A cada dia nós da 4Hands temos entendido que estamos no caminho certo, nossa empresa vem crescendo de forma exponencial e através de nosso Feeling e Know-how do Mercado Imobiliário Americano, selecionamos as melhores estratégias e oportunidades para nossos investidores, resultando muita liquidez para todos que compõem nossos projetos, isso justifica todo o nosso crescimento e a preferência de muitos investidores de todas partes do mundo, inclusive Brasil”, diz o empresário.

Entre os empreendimentos estão ainda a construção de 2.000 casas populares em Palm Bay, Port Charlotte e North Port, na Flórida, e também 104 apartamentos em West Side, Kissimmee, Orlando.

“Todo dia nos desafiamos, seja com um pequeno ou grande empreendimento, nos cobramos muito diariamente para poder entregar o melhor a nossos clientes e investidores, cada projeto é muito bem pensado, estudado nos mínimos detalhes, visando sempre a excelência, isso nos faz ter uma parceria contínua e lucrativa com nossos investidores”, pontua João Souza.