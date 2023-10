Brasileira Silvia Braz é destaque internacional na Milan Fashion Week e se encontra entre as 5 principais influenciadoras globais

Comunicadora brasileira conquista as passarelas de Milão e Paris

A brasileira Silvia Braz está brilhando nos holofotes da moda internacional, conquistando um lugar de destaque entre as cinco principais influenciadoras da Milan Fashion Week. Segundo um estudo das agências de marketing Launchmetrics e WeArisma, Silvia Braz alcançou um valor de mídia impressionante durante o evento, ao lado de nomes como Heart Evangelista, Madeleine White, Charli D’amelio e Luisa Fernanda W.

Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana e Philipp Plein

Com seu estilo inconfundível, carisma e brilho próprio, Silvia Braz marcou presença nos principais desfiles, onde teve a oportunidade de conhecer ao vivo as novas coleções Spring Summer24. Ela foi uma das convidadas especiais no desfile de estreia de Sabato de Sarno na Gucci, um dos eventos mais concorridos da semana de moda.

Para Gucci

Além disso, a comunicadora não deixou de marcar presença em outros desfiles de renomadas marcas como Prada, BOSS, Diesel, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana e Phillip Plein, consolidando sua influência no mundo da moda.

Reconhecida como uma das cinco influencers mundiais com maior valor de impacto na mídia, Silvia Braz tem uma legião de 1,4 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, onde compartilha suas opiniões sobre moda, lifestyle, alta costura e mercado de luxo. Em 2022, durante a temporada de Milão, conquistou um impressionante US$646.000 de MIV (Media Impact Value), ao lado de nomes internacionais como Leonie Hannie, Chiara Ferragni e Molly Chiang.

Atualmente, Silvia Braz cobre as principais semanas de moda e alta costura do mundo, colaborando com grandes players do mercado mundial, como Carolina Herrera, Dior, Dolce & Gabbana, Elie Saab, Fendi, Gucci, Miu Miu, Prada e Valentino. Seu sucesso começou a ganhar destaque em 2018, quando cruzou o tapete vermelho do Festival de Cannes a convite da Givenchy Beauty e Carolina Herrera.

A presença de Silvia Braz nas semanas de moda é mais do que uma tendência; é um verdadeiro fenômeno global, onde seu estilo único e autenticidade conquistam o coração de fashionistas e entusiastas da moda em todo o mundo. Seu nome está agora firmemente estabelecido entre as principais influenciadoras da indústria fashion, e sua trajetória inspira a todos que buscam se destacar no universo da moda e do lifestyle. Silvia Braz é, sem dúvida, uma das maiores influenciadoras da Milan Fashion Week e uma referência incontestável no mundo da moda.

Crédito para todas as fotos – Marlon Brambilla