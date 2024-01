Brasileira recebe convite para ser membro e liderar comitê do ASCO Quality Care Symposium

Cristiane Bergerot foi convidada para o cargo no início deste ano

Neste início de 2024, a brasileira pesquisadora, psicóloga especializada em oncologia e Líder Nacional de Especialidade Equipe Multidisciplinar da Oncoclínicas, Cristiane Bergerot, foi convidada para ser membro do restrito comitê de programação do evento programação do ASCO Quality Care Symposium. Este evento que é realizado pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), é considerado o mais importante encontro global sobre à qualidade assistencial.

Na edição deste ano e nas duas próximas (previstas para 2025 e 2026), Cristiane Bergerot recebeu uma função de destaque, colaborando consideravelmente na direção científica do evento. As obrigações que ela deverá executar incluem a definição da programação, identificação das lacunas na prática atual, coordenação de revisão de resumos, determinação da elegibilidade e a garantir a conformidade com políticas de Conflito de Interesse. Além dessas tarefas, a brasileira também será a líder do evento, sendo responsável por dar boas-vindas e apresentar os moderadores das sessões, corroborando a sua influência mundial no setor oncológico.

A brasileira Cristiane Bergerot já possui um cargo de alta relevância na ASCO como Líder Global de Cuidados Paliativos (2023-2024). Com seu título de “Featured Voice”, conferido desde 2018, e seu trabalho ativo em várias atividades dentro da instituição, incluindo sua atuação como membro do Comitê de Comunicação e Editora Associada do Cancer.net, comprovam sua influência nesta sociedade.

Antes deste recente convite para liderar o evento, a profissional já havia cooperado como membro da banca de experts na definição das diretrizes “Avaliação e Gerenciamento de Pacientes Idosos Recebendo Quimioterapia”, publicada em 2023 no Journal of Clinical Oncology (JCO). Todo o seu trabalho e conhecimento são reconhecidos globalmente, ultrapassando limites geográficos e promovendo impactos positivos em escalas locais e internacionais. O convite para integrar o comitê que Cristiane recebeu é mais um fator que comprova a trajetória profissional da brasileira e ressalta seu desempenho no campo da pesquisa e na prestação de serviços de cuidados inovadores às pessoas com câncer.