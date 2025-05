Brasileira de 17 anos é premiada em simulação da ONU na Universidade de Duke

Valenthina Rodarte, estudante do Colégio GDV, participou da simulação da ONU realizada pela Universidade de Duke, em Durham, Carolina do Norte e foi reconhecida com o prêmio “Honorable Delegate”. Aos 17 anos, ela representou a Tanzânia no comitê SOCHUM (Social, Humanitarian and Cultural Committee), que abordou a controvérsia sobre a posse e a possível repatriação de artefatos históricos atualmente sob responsabilidade do Museu Britânico.

O Colégio GDV foi a única instituição de fora dos Estados Unidos a participar da conferência. O reconhecimento recebido por Valenthina destaca competências como negociação, liderança, discurso e mediação entre os demais participantes do debate.

A participação em Duke se soma a outras experiências da estudante em simulações de organizações internacionais. No Fórum Magno, ela foi premiada como Melhor Negociadora; na simulação da Universidade de Yale e no GDV MUN, foi reconhecida como Melhor Oradora; e, na conferência da Universidade de Harvard, recebeu o prêmio “Diplomatic Commendation”.

Esses eventos acadêmicos têm ganhado espaço entre jovens interessados em relações internacionais, proporcionando vivência em ambientes de debate diplomático e contato com temas de relevância global.