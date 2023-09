Brasil se Prepara para o Maior Festival de Caipirinhas: Spring Drinks 2023

Rede Porks promete refrescar o país com mais de 50 mil drinks vendidos

Durante os dias quentes, nada é mais refrescante e revigorante do que um copo gelado de caipirinha. E para celebrar essa paixão nacional, o Porks – Porco & Chope, maior rede de pubs especializada em carne suína do país, vai promover o 1º Festival de Caipirinhas “Spring Drinks,” de 26 de setembro a 1º de outubro, em todas as unidades da rede espalhadas pelo país.

Festival promete agitar o cenário gastronômico com novos sabores de drinks

Além dos sabores tradicionais, como as caipirinhas de Limão com Morango e de Frutas Vermelhas, o festival vai contar com criações exclusivas. Entre os destaques estão a caipirinha de Morango com Picolé de Leite Condensado; caipirinha de Abacaxi com Rapadura; e a Caipi Mule, caipirinha de frutas vermelhas com espuma de gengibre.

Porks traz criações inovadoras para os amantes da caipirinha

O cardápio traz ainda as caipirinhas de Uva com Manjericão; Limão com Maracujá; Caju com Limão; Manga com Pimenta Dedo de Moça; e Kiwi com Limão. O preço fixo é de R$ 20 por bebida – com exceção da caipirinha de Morango com Picolé de Leite Condensado, que sai por R$ 23. São estimados mais de 50 mil drinks vendidos, com 4 mil litros de vodka e 5 toneladas de frutas.

O evento vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Para ficar ainda melhor, uma das características marcantes do Porks é sua política de não cobrar 10%, além de não exigir entrada ou couvert. Além disso, todas as unidades da rede são pet friendly, onde os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto apreciam as delícias do festival.

O 1º Festival de Caipirinhas “Spring Drinks do Porks – Porco & Chope vai acontecer entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro em todas as unidades da rede espalhadas pelo país. Mais informações no perfil oficial da rede no Instagram .