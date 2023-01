‘Brasil Paralelo’ ganha pela segunda vez consecutiva o Prêmio Reclame Aqui

Por dois anos seguidos a Brasil Paralelo vence um dos maiores reconhecimentos na Área de Atendimento ao Cliente no Brasil

A Brasil Paralelo ganhou pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Reclame Aqui. Disputando com grandes players do mercado na categoria Entretenimento | Serviços de Streaming, a Brasil Paralelo levou o prêmio com quase 15 mil votos.

O troféu é fruto dos esforços de comunicação e compromisso com os assinantes — desde o atendimento, humano, caso a caso, ao constante desenvolvimento da tecnologia para melhor acolher e operar as demandas do público.

Sobre a Brasil Paralelo

A Brasil Paralelo é uma empresa de entretenimento e educação. Produz documentários, filmes, programas, cursos e séries que tratam de política, história, filosofia, economia, educação, artes e atualidades.

Seus conteúdos já foram consumidos por mais de 20 milhões de brasileiros. Todo o investimento na educação e cultura do Brasil foi feito sem utilizar recursos públicos, já que 100% da receita da Brasil Paralelo são advindos da venda de assinaturas para os seus clientes. Atualmente, a plataforma conta com mais de 650 mil assinantes.