Brasil lidera o ranking mundial de solidão

Pesquisa revela que 50% dos brasileiros se sentem sozinhos. Veja a diferença e como a peregrinação pode ajudar

Um tema está ganhando destaque no Brasil e ao redor do mundo: a solidão e a busca pela solitude. Você sabia que o Brasil lidera o ranking mundial de população que se sente sozinha? Um estudo realizado pela Ipsos revelou que 50% dos brasileiros relatam sentir-se sozinhos, superando a média global de 33%. Mas o que exatamente isso significa?

Documentário mostra aventura na histórica estrada real

Diferentemente da solidão, a solitude é um estado em que alguém escolhe estar sozinho, buscando se conectar consigo mesmo. Nesse contexto, a peregrinação tem se destacado como uma alternativa para encontrar momentos de solitude. Conversamos com Richard Oliveira, peregrino e criador de conteúdo no YouTube, conhecido pelo canal “Vida de Mochila”. Para Richard, a peregrinação foi uma forma de se desconectar da internet, esvaziar a mente e reduzir a ansiedade do dia a dia. Ele enfatiza que a solitude, o ato de escolher estar sozinho, é incrível para se entender melhor e buscar a felicidade pessoal.

Na foto, Richard Oliveira durante a peregrinação para o documentário “Um mochileiro no caminho dos diamantes, Estrada Real” (Imagem: Arquivo pessoal)

Além disso, um estudo da Universidade de Essex, no Reino Unido, aponta que caminhar em meio à natureza pode trazer benefícios significativos para a saúde mental. Essa atividade estimula a liberação da endorfina, o hormônio da felicidade, auxiliando no combate à ansiedade e ao estresse, além de promover momentos reflexivos que incentivam a autopercepção.

A crescente sensação de solidão pode estar relacionada ao uso excessivo da internet. De acordo com a empresa NordVPN, os brasileiros passam mais de 41 anos de suas vidas na internet, o que equivale a 54% do tempo médio de vida. Nesse contexto, caminhar na natureza surge como uma forma de reconectar as pessoas consigo mesmas e vivenciar momentos de solitude.

Mas afinal, o que é peregrinação? Geralmente associada a jornadas religiosas, a peregrinação envolve percorrer uma rota pré-determinada a pé, em busca de autoconhecimento e redenção. No Brasil, o Caminho da Fé, com destino à Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, é um dos mais famosos, com milhares de peregrinos anualmente. No entanto, existem outros caminhos igualmente notáveis, como a Estrada Real, retratada no documentário “Um mochileiro no caminho dos diamantes, Estrada Real”, disponível no canal “Vida de Mochila” no YouTube.

Neste documentário, Richard Oliveira compartilha suas reflexões sobre a vida, a morte, família, amigos, solidão e solitude, após percorrer os 540 km dos Caminhos dos Diamantes e Sabarabuçu, situados na histórica Estrada Real. Essa antiga rede de rotas terrestres, que transportava recursos naturais preciosos durante o Brasil Imperial, é um patrimônio cultural e turístico importante.

Portanto, a busca pela solitude em meio à natureza e a peregrinação são caminhos que muitos brasileiros têm escolhido para enfrentar a solidão moderna e se reconectar consigo mesmos. A jornada de autoconhecimento está ao alcance de todos, basta escolher o caminho que melhor se adapte a você e embarcar nessa aventura de descobertas.

