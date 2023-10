Brasil Influencer 2023: Luxo e Celebridades se Unem em Evento de Sucesso

Idealizado por uma multinacional da área de cosméticos, o evento propõe uma grande imersão e networking para os participantes nos dois dias de evento

Nos dias 01 e 02 de novembro de 2023, a capital paulista se prepara para receber o evento mais aguardado do mundo digital, o “Brasil Influencer 2023”. Organizado pelo Grupo Ybera Paris (GYP), uma multinacional da área de cosméticos, o evento promete reunir não apenas os maiores influenciadores do Brasil, mas também algumas das estrelas mais brilhantes do cenário global.

Thiago Nigro

Com ingressos esgotados em tempo recorde, o “Brasil Influencer 2023” ocorrerá em um espaço luxuoso na zona oeste de São Paulo, com capacidade para acomodar 1400 pessoas. O evento se estabeleceu como um dos maiores no país, oferecendo uma imersão profunda no universo do marketing digital e nas estratégias que impulsionam o sucesso nas redes sociais.

Lívia Brasil Rica de Marré

Os participantes terão acesso a uma programação repleta de palestrantes famosos e renomados, incluindo nomes que figuram no topo do ranking mundial de influenciadores. Entre as estrelas confirmadas para esta edição, destacam-se personalidades como Thiago Nigro, Rica de Marré, Lívia Brasil, Elainne Ourives, Hyeser, Marco Antônio de Biaggi, Maurício Louzada, João Appolinário e Tirulipa, entre outros.

Hyeser

O “Brasil Influencer 2023” se propõe a fornecer ferramentas e insights essenciais para aqueles que desejam se destacar no mundo digital. Os temas abordados incluem a criação de conteúdo relevante e de alta qualidade, estratégias para expandir a base de seguidores, técnicas de parcerias publicitárias e estratégias de engajamento.

Elainne Ourives

O evento não se limita a palestras e workshops, mas também oferece uma oportunidade única de networking e colaboração. Jonathan Alves, idealizador do evento e CEO do Grupo Ybera Paris, afirma que o “Brasil Influencer” é direcionado para todos aqueles que desejam conquistar uma audiência significativa nas redes sociais, alcançar a fama e ser recompensado por isso.

João Appolinário Marco Antônio de Biaggi

Além disso, o evento proporciona um encontro de influenciadores de todos os níveis de experiência, desde iniciantes até aqueles que já estão na estrada há algum tempo. Essa interação é uma oportunidade para fazer parcerias comerciais, colaborações, aumentar o engajamento e expandir seus negócios.

Tirulipa Maurício Louzada

O “Brasil Influencer 2023” promete ser mais do que um evento, é uma experiência única que poderá mudar a vida dos participantes e oferecer as ferramentas necessárias para se destacar no mundo das redes sociais. Com uma lista estelar de palestrantes e participantes, esse encontro promete revolucionar o cenário do marketing digital no Brasil.