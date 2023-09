Brasil escolhe representante para o Hot Wheels Legends Global em Los Angeles

Com apresentação de Felipe Titto, final do concurso de carros reais de Hot Wheels Legends será neste final de semana

No próximo dia 24 de setembro, às 9h, os amantes de carros e fãs da famosa marca de miniaturas Hot Wheels têm um encontro marcado na TV aberta. O SBT transmitirá, diretamente da Arena Hot Wheels no Beto Carrero World, a grande final do Hot Wheels Legends. O programa contará com a apresentação carismática de Felipe Titto e promete revelar quem será o representante brasileiro na etapa global, que ocorrerá em Los Angeles ainda este ano.

Mario+ Ford Mercury Cup 1941 “ Iron Bee”

A competição é acirrada, e o grande vencedor terá a honra de representar o Brasil na etapa global do Hot Wheels Legends, que acontecerá em Los Angeles, Califórnia. Além disso, terá seu carro transformado em uma miniatura die-cast, na escala 1:64, pela Hot Wheels, tornando-se uma verdadeira lenda da marca.

Josimar+Opala Carbon

A bancada de juízes da terceira edição do concurso Hot Wheels Legends 2023 contará com a presença de Paula Duprat, apresentadora e locutora especialista em automóveis; Diego Faustino, influenciador e piloto 3x campeão da Super Bike; Renato Maia, youtuber e apresentador da PDKMotors que integram o time que fará a escolha do carro mais radical do Brasil. Juliana Oliveira, comediante e assistente de palco do The Noite, fecha esse elenco estrelado como repórter especial da edição.

Elvis+Chevrolet V12

Pascoal+Fusca 2.0 Turbo

A Amazon se junta à celebração do Hot Wheels Legends com uma landing page exclusiva, oferecendo uma seleção dos melhores die-casts e pistas Hot Wheels em um único lugar. É uma oportunidade imperdível para os fãs da marca que desejam adquirir seus próprios carros em miniatura e pistas para criar suas próprias aventuras.

Marcelo+Bianco Furia V8

Conheça os cinco finalistas do concurso e seus carros:

1. Marcelo – Bianco Furia V8

Marcelo é engenheiro de formação e dedicou oito anos de sua vida à criação de seu carro exclusivo, o Bianco Furia V8. Ele é um verdadeiro entusiasta da marca Hot Wheels e seu carro chama a atenção por lembrar um die-cast da vida real.

2. Pascoal – Fusca 2.0 Turbo

Pascoal abandonou sua carreira de farmacêutico para seguir sua paixão por carros e construiu o Fusca 2.0 Turbo. Sua pintura única, feita à mão por seu irmão, torna seu carro verdadeiramente especial.

3. Mario – Ford Mercury Cup 1941 “Iron Bee”

Mario, produtor de cachaça, construiu seu carro, o Ford Mercury Cup 1941 “Iron Bee”, com a ajuda de seu irmão e amigos. Sua paixão por Hot Wheels é tanta que ele tem uma tatuagem em homenagem à marca.

4. Josimar – Opala Carbon

Josimar é um apaixonado por carros desde criança e agora compete com seu Opala Carbon customizado. Ele já garantiu três vitórias em concursos de carros e tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

5. Elvis – Chevrolet V12

Elvis cresceu em uma oficina e é conhecido por transformar sucata em carros poderosos. Para o Hot Wheels Legends, escolheu uma caminhonete Chevrolet turbinada. Além disso, ele é proprietário de uma empresa de terraplanagem e é uma figura respeitada no mundo dos automóveis.

O palco está montado, os finalistas estão prontos, e o próximo ícone dos carrinhos está prestes a ser revelado. Não perca a emocionante final do Hot Wheels Legends no dia 24 de setembro, às 9h, no SBT. Quem será o grande vencedor?

*Fotos: Gustavo Zavatti