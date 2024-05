Brasil brilha no The Makeup Show: Kohll Beauty apresenta inovação em Nova York

A Kohll Beauty, uma renomada marca de cosméticos brasileira, se destacou no maior evento de maquiagem dos Estados Unidos, o The Makeup Show, que ocorreu nos dias 5 e 6 de maio em Nova York. Este evento é uma vitrine para os principais nomes da indústria da beleza, e a Kohll Beauty marcou sua presença como a única representante brasileira.

Natanne Rosa, da Kohll Beauty, ensina a famosa técnica da Pele Blindada ©️ em Nova York

No domingo, dia 5, Natanne Rosa, maquiadora e co-criadora da técnica inovadora da Pele Blindada ©️, conduziu um workshop que atraiu uma vasta audiência. Ela compartilhou seu conhecimento e expertise, ensinando aos participantes como aplicar essa técnica que já conquistou diversos adeptos ao redor do mundo.

A presença da Kohll Beauty no evento não foi apenas um marco para a marca, mas também uma oportunidade de expansão no competitivo mercado americano. “Desde que expandimos nossa atuação para os Estados Unidos, a resposta tem sido extremamente positiva”, explica Natanne. “A tecnologia e a inovação nos nossos produtos, como o Blush Blindado, atraíram ainda mais o interesse do público e profissionais da área.”

Durante o evento, a Kohll Beauty também aproveitou para lançar o “Blush Blindado”, descrito por Natanne como o primeiro blush do mundo capaz de ser usado multifuncionalmente nos olhos e boca. “Tivemos uma aceitação fantástica, com uma lista de espera que praticamente esgotou todas as cores disponíveis”, acrescenta a maquiadora.

Com a expansão iniciada em 2022, a Kohll Beauty agora controla toda a sua operação nos Estados Unidos, um mercado que, segundo Natanne, é o maior consumidor de cosméticos do mundo. “Nossos produtos como a base, o corretivo e a bruma têm sido especialmente populares, destacando-se pela qualidade e inovação.”

A participação da Kohll Beauty no The Makeup Show reafirma não apenas o sucesso da marca, mas também o potencial do Brasil em se destacar no cenário global de cosméticos e beleza.