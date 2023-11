Brasil Brilha em Sevilha: Conquistas Memoráveis na 24ª Entrega do Latin GRAMMY®️

Delegação brasileira faz história com múltiplas vitórias e presença marcante na Noite Mais Importante da Música Latina™️

Na noite de quinta-feira, 16 de novembro de 2023, o Centro de Exposições e Conferências (FIBES) em Sevilha, Espanha, tornou-se o epicentro da música latina, sediando a 24ª Entrega Anual do Latin GRAMMY®️. O evento foi marcado por uma delegação brasileira imponente, consolidando a presença do país na Noite Mais Importante da Música Latina™️.

Entre os grandes vencedores, a talentosa Xênia França se destacou na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” com seu trabalho intitulado “Em Nome da Estrela”. O duo formado por Tiago Iorc & Duda Rodrigues conquistou o prêmio de “Melhor Canção em Língua Portuguesa” com a envolvente faixa “Tudo O Que A Fé Pode Tocar”. Além disso, o icônico Planet Hemp foi reconhecido na categoria “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa” pelo álbum “Jardineiros”.

A lista de triunfos brasileiros continuou, abraçando diversas vertentes musicais. Martinho da Vila, renomado no cenário do samba, foi premiado na categoria “Melhor Álbum Samba/Pagode” com o álbum “Negra Ópera”. João Donato conquistou a categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com a obra “Serotonina”, enquanto Marília Mendonça se destacou na música sertaneja com o álbum “Decretos Reais”. Gaby Amarantos trouxe para casa o troféu de “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” com “TecnoShow”, enquanto Planet Hemp e Criolo foram premiados na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” pela impactante canção “Distopia”. Eli Soares, representando a música cristã, recebeu o prêmio de Melhor Álbum de Música Cristã com “Nós”.

A cerimônia, conduzida por Giulia na Premiere, foi enriquecida pelo show emocionante de Thiaguinho, que interpretou “Vencedor”. Durante o Telecast, o palco principal acolheu uma apresentação estelar de IZA, que encantou a plateia com as músicas “Salitre” e “Pegao”, ao lado de Camilo, Manuel Carrasco e Edgar Barrera.

Figuras proeminentes da música brasileira, como Anitta, Criolo, Rachel Reis, Simone e Tiago Iorc, participaram da premiação, anunciando os vencedores em categorias diversas. A transmissão foi marcada por uma merecida homenagem à talentosa cantora Laura Pausini, agraciada com o prêmio “Person of The Year”.

O Latin GRAMMY®️ 2023 não apenas celebrou a excelência musical, mas também evidenciou a diversidade e o brilho do talento brasileiro, consolidando o país como um protagonista fundamental no cenário internacional da música latina.