Branco Motores quadruplica faturamento em 2022, mas conquistas vão além

Empresa aposta na proximidade com revendedores e na ampliação do portfólio gerada pela entrada em novas categorias de mercado para buscar a satisfação dos clientes e a manutenção do ritmo de crescimento

Referência nacional no desenvolvimento de soluções para os setores de agronegócio, construção civil e floresta e jardim, a Branco Motores encerra 2022 com motivos para comemorar. A empresa acaba de anunciar que atingiu a meta, definida em 2018, de quadruplicar a receita em cinco anos, porém as conquistas vão além.

A Branco Motores é referência nacional no desenvolvimento de soluções para os setores de agronegócio

Entre janeiro e dezembro, os produtos lançados representaram 35% da receita; cerca de 150 mil pedidos realizados por revendedores de todo o território nacional foram atendidos; os promotores de vendas rodaram mais de 200 mil quilômetros pelas estradas, treinando e apresentando o portfólio aos clientes; a plataforma de capacitação certificou mais de 1.000 técnicos; e, por fim, para dar o suporte aos consumidores, a rede de assistências técnicas superou o número de 1.300 unidades, 40% maior que quatro anos atrás.

“Alcançar uma meta tão audaciosa certamente é motivo de grande comemoração, pois demonstra que as nossas soluções têm sido muito bem aceitas pelo mercado brasileiro”, afirma Juliano Silva, CEO da Branco Motores. “Mas os números analisados isoladamente não representam o tamanho do nosso esforço diário para sempre levar o melhor aos nossos clientes, garantindo cada etapa da sua jornada com altos índices de satisfação”, acrescenta.

Entre janeiro e dezembro, os produtos lançados representaram 35% da receita

O executivo destaca também a importância do trabalho realizado pelos colaboradores que atuam desde a concepção de novas soluções, passando pela fase de testes e desenvolvimento, até o lançamento e a comunicação ao mercado. “Nossas equipes de campo rodam o Brasil todo não somente para apresentar as novidades, mas também para capacitar cada revenda, cada assistência técnica, além de encantar cada cliente com o qual nos relacionamos diariamente”.

Venda e pós-venda

Além do grande crescimento no faturamento, a Branco Motores comemora o fato de que 35% da receita de 2022 tenha sido gerada pelos quase 100 novos produtos trazidos ao país durante a temporada. Segundo Juliano Silva, isso é a comprovação de que a inovação faz parte do DNA da empresa. “Não nos cansamos de superar desafios para continuar entregando ao mercado, sempre com eficiência, produtos de qualidade e com altos índices de aprovação”.

Nos últimos 12 meses, a empresa atendeu mais de 150 mil pedidos às revendas espalhadas pelo Brasil, o que aumentou a necessidade de garantir a capacitação de toda a rede. “Tenho muito orgulho de dizer que os nossos promotores estão sempre na estrada, próximos aos clientes e revendedores. Não à toa, os carros da empresa superaram a marca de 200 mil quilômetros rodados ao ano. Os revendedores são o nosso principal canal com os consumidores, então é fundamental que estejam sempre preparados para apresentar as principais vantagens dos nossos produtos e acessórios”, pontua Silva.

Tão importante quanto desenvolver e lançar uma solução no mercado é garantir um atendimento de qualidade ao cliente final. E o chamado atendimento pós-venda, que se tornou um ponto-chave na jornada da Branco em um mercado tão competitivo. De 2019 para cá, a companhia aumentou em 40% a rede de assistência técnica e agora tem mais de 1.300 pontos espalhados pelo território nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com o forte crescimento no nosso portfólio, era fundamental ampliar também o suporte oferecido ao mercado. Essa é mais uma prova de que a nossa empresa, realmente, está empenhada em garantir produtividade, eficiência e conforto em todas as etapas do relacionamento com os clientes. É o compromisso que manteremos sempre como prioridade em nossas iniciativas estratégicas para atender ao mercado brasileiro”, finaliza o CEO da Branco Motores.