Bradesco inova no mundo gamer com Braland, sua ilha no Fortnite

Banco lança campanha “Bora Upar no Game” com influenciadores no Fortnite

O Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, está mergulhando no universo dos games de forma inovadora com o lançamento da campanha “Bora Upar no Game”, que traz a ilha Braland, sua criação exclusiva no popular jogo Fortnite. A campanha, 100% digital, conta com a participação de influenciadores renomados, incluindo Sharshock, Kenno, Bagi, Patriota, Jinki e Letiltz, e tem como objetivo conectar-se de maneira única com a comunidade gamer.

Banco se conecta com jogadores por meio de experiência única

A Braland, como foi apelidada, está disponível desde o último dia 29 de agosto, coincidindo com o Dia Mundial do Gamer, e tem como propósito trazer toda a interação do universo gamer para o centro da narrativa do Bradesco. A produção da campanha ficou a cargo da 3C Gaming, empresa responsável pelas ações da marca no mundo dos games.

José Mauricio Lilla, head de marketing do Bradesco

O filme publicitário lançado nesta segunda-feira apresenta cenas reais dos influenciadores em uma partida online do Fortnite, destacando a experiência da ilha Braland no jogo. Com uma abordagem dinâmica e foco nos personagens do Fortnite, a campanha reforça a presença do Bradesco no segmento gamer e sua recente incursão no famoso jogo da Epic Games.

“Conectar o Bradesco ao universo dos games de forma diferenciada e perene reforça a conexão do banco com esse público, com o desafio de sempre oferecer novas experiências e criar boas memórias entre essa comunidade e a nossa marca”, destaca José Mauricio Lilla, head de marketing do Bradesco.

A Braland visa ser uma plataforma do Bradesco para se conectar com os jogadores de Fortnite, e para isso, a campanha escolheu contar a história de forma autêntica, com a participação de influenciadores que representam a comunidade gamer. Paulo Aguiar, CCO da 3C Gaming, enfatiza a ambição da Braland em se tornar uma referência para os gamers.

O filme publicitário contou ainda com a co-criação das produtoras Sugar Cane para o vídeo e Engrolho para o áudio, garantindo uma produção de alta qualidade que captura a essência do Fortnite e da comunidade gamer.

Com a Braland, o Bradesco está mostrando que está pronto para inovar e se conectar com um público cada vez mais diversificado e apaixonado por games, marcando sua presença no mundo digital de maneira memorável e emocionante.

Para mais informações sobre a campanha e a ilha Braland, os interessados podem conferir os conteúdos nas redes sociais do Bradesco, bem como acompanhar as ações especiais nos perfis dos influenciadores participantes. A ilha Braland está agora aberta para todos os jogadores de Fortnite explorarem e desfrutarem de uma experiência única proporcionada pelo Bradesco.