Bradesco ilumina Curitiba com magia Natalina: 100 Mil pessoas se encantam com coral no Palácio Avenida

Estimativa da Polícia Militar revela multidão nos três dias de espetáculo, com 70 crianças emocionando ao som de clássicos e canções inéditas

No coração de Curitiba, o Palácio Avenida foi palco de uma celebração mágica neste Natal, com o tradicional espetáculo promovido pelo Bradesco. Ao longo de três dias, cerca de 100 mil pessoas se reuniram para testemunhar o encanto do coral natalino, composto por 70 crianças, que emocionou a todos sob o tema “O Encanto da Árvore de Natal”.

Durante os 45 minutos de apresentação, o público foi presenteado com uma mistura de clássicos natalinos e músicas contemporâneas, incluindo hits como “Natal Todo Dia” e “A Paz” de Roupa Nova, e as inéditas “As Quatro Estações”, de Sandy e Junior, e “De Toda Cor”, de Renato Luciano.

A presença marcante da influenciadora e atriz mirim Juju Teófilo, de apenas 7 anos, e do talentoso ator curitibano Danillo Petriolli, de 11 anos, adicionou um toque especial à performance. Juntos com as crianças, eles deram vida à personagem Piuê Natalê, uma passarinha que personificou o espírito natalino como a narradora da história.

A atmosfera encantadora foi acentuada pela iluminação composta por 100 mil microlâmpadas, acompanhadas de um jogo de luzes cênicas e um topiário em sintonia com o tema desta edição. O evento, comprometido com a acessibilidade, proporcionou tradução em Libras, audiodescrição e monitores para atender às necessidades das pessoas com deficiência.

Em resumo, o Natal do Bradesco no Palácio Avenida não apenas iluminou a cidade com luzes deslumbrantes, mas também aqueceu os corações daqueles que buscavam a magia e a celebração desta temporada festiva.

Para esta edição, a apresentação contou ainda com transmissão ao vivo pelo Teatro Bradesco. Quem não pôde acompanhar, o conteúdo está disponível no link.