Bradesco facilita acesso de clientes à experiências culturais e benefícios exclusivos

Com o objetivo de reforçar valores em entretenimento, o Bradesco oferece experiências culturais e benefícios exclusivos para todos os clientes pessoa física portadores de cartão de crédito e débito emitidos pelo banco, como descontos em shows, espetáculos e exposições.

Apresentação da cantora Pitty, dia 9 de julho, já está disponível para compra com benefícios no Bradesco Music

Para quem é apaixonado por música, é possível adquirir pré-venda e venda exclusiva de shows, com 25% de desconto na compra de ingressos, entrada exclusiva e experiências musicais nas casas Audio, em São Paulo, e Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Tudo isso é possível apenas acessando a plataforma Bradesco Music (bradescomusic.com.br), uma parceria da empresa junto à Universal Music.

Ingressos para evento “Baile do Abrava” podem ser adquiridos por clientes do Bradesco com até 25% de desconto

Além disso, os clientes Bradesco também podem desfrutar de 25% de desconto em produtos licenciados da Universal Music. Para isso, basta escolher o evento, produto ou experiência, informar os dados e resgatar a oferta.

O Bradesco Music é disponibilizado por meio de desktops, smartphones e tablets. Entre os shows e apresentações que acontecem em São Paulo e que já estão disponíveis (sujeito à disponibilidade de ingressos), estão o Baile do Abrava, dia 1º de julho; Pitty, dia 9 de julho; Luccas Carlos, dia 15 de julho e Marina Sena, dia 6 de agosto.

Show da cantora Marina Sena tem entrada exclusiva no Bradesco Music

No Rio de Janeiro, as apresentações ficam por conta de Jota Quest, dia 9 de julho; Zeca Pagodinho, dia 17 de setembro, e o show “A Força do Amor” com Roupa Nova e Daniel, em 1º de outubro.

Os clientes também podem aproveitar outros benefícios relacionados a entretenimento, como 20% de desconto na exposição Mundo Pixar, que acontecerá de 20 de julho a 23 de outubro no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo; 20% de desconto e parcelamento de até 6x no espetáculo Bazzar do Cirque du Soleil, que ocorrerá de 8 de setembro a 27 de novembro no Parque Villa-Lobos, na capital paulista, e de 8 a 31 de dezembro no estacionamento do Riocentro, no Rio de Janeiro; 50% de desconto no ingresso Cinemark e no combo Bradesco (pipoca + refrigerante) e 50% de desconto no ingresso e guichê especial nos espetáculos no Teatro Bradesco, em São Paulo.

Outra exclusividade é a pré-venda e parcelamento com os cartões de crédito Bradesco Elo em até 5x sem juros para compra de até seis ingressos por CPF em grandes shows internacionais que acontecem no país. Nos últimos dois meses, os clientes já puderam aproveitar pré-vendas exclusivas de Coldplay, Dua Lipa e Backstreet Boys.

Para saber mais sobre essas e mais vantagens, é só acessar o site do Bradesco.