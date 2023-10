Bradesco e Visa realizam sorteio incrível para fãs da Marvel

Oportunidade única de concorrer a uma pré-estreia oficial nos EUA!

A promoção “Destino Hollywood”, é uma parceria entre o Bradesco e a Visa que está fazendo os corações dos fãs da Marvel baterem mais forte. Nesta terceira e última fase da promoção, os clientes Bradesco portadores de cartões Visa têm a chance de participar de uma pré-estreia oficial da Marvel Studios nos Estados Unidos em 2024.

Cada compra a partir de R$ 30, após o cadastro no site da promoção, gera um número da sorte para os participantes. E não para por aí, pois a promoção inclui aceleradores de chances. A cada R$ 100 acumulados na mesma transação, o cliente recebe uma chance adicional. Além disso, compras realizadas através das carteiras digitais Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay geram cinco chances adicionais para o cliente.

Os prêmios são igualmente incríveis. Serão sorteados três pacotes de viagem para Hollywood, Califórnia, com direito a acompanhante, para assistir a uma pré-estreia oficial da Marvel Studios em 2024. Mas a promoção não se limita a isso. Cinco sortudos terão a oportunidade de visitar a primeira loja oficial da Marvel da América Latina, localizada em Campinas (SP). No local, eles participarão de uma dinâmica para pegar produtos da marca dentro de um período de 5 minutos. E como se isso não bastasse, haverá 5.000 prêmios de R$ 100 de cashback na fatura.

Descubra como concorrer a essa experiência única no universo Marvel

Essa promoção é um verdadeiro presente para os fãs da Marvel e continuará até dezembro de 2023, com três fases vinculadas aos lançamentos de filmes. As fases anteriores estavam associadas aos filmes “Guardiões da Galáxia, Volume 3” e “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”. Agora, a terceira e última fase está relacionada ao filme “As Marvels”, que será lançado nos cinemas brasileiros no dia 9 de novembro.

Portanto, se você é um fã da Marvel e cliente Bradesco com cartão Visa, essa é a sua chance de realizar o sonho de assistir a uma pré-estreia nos Estados Unidos e ganhar prêmios incríveis. Não perca essa oportunidade única de se tornar parte do universo Marvel de uma forma especial.

Para mais informações e para participar, leia o regulamento e cadastre-se no site