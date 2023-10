Bradesco e Elo anunciam ação digital imperdível: Promoção Entre Amigos com show sertanejo exclusivo

Em uma parceria que promete fazer história no mundo do entretenimento, o Bradesco e a bandeira Elo revelaram uma ação integralmente digital que deixará os fãs de música sertaneja em polvorosa. A Promoção Entre Amigos traz a oportunidade única de ganhar viagens para assistir ao show da “Turnê Amigos – De volta à Estrada” com os astros Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, e Leonardo. O evento acontecerá no dia 2 de dezembro, em São Paulo, e será uma noite memorável para todos os amantes do gênero.

Os clientes Bradesco Elo têm a oportunidade de ganhar viagens para assistir ao espetáculo sertanejo do ano, graças à Promoção Entre Amigos

O que torna essa ação ainda mais especial é a participação de dois talentos da nova geração da música sertaneja: Wanessa Camargo, filha de Zezé Di Camargo, e Enrico Lima, filho de Chitãozinho. Eles criaram conteúdos exclusivos para as redes sociais, nos quais se preparam para curtir um dos shows mais esperados pelo público. Além disso, os artistas reforçam as vantagens e benefícios exclusivos oferecidos aos clientes Bradesco Elo, orientando o passo a passo para participar dessa promoção incrível.

Bradesco e Elo convidam filhos de sertanejos para ação especial da Promoção Entre Amigos

A escolha dos artistas tem um significado profundo, pois está relacionada à conexão da música sertaneja com a memória afetiva das pessoas, ressaltando os laços culturais dos filhos dos mais renomados sertanejos do Brasil. Essa iniciativa também serve para amplificar o posicionamento da marca Bradesco, que tem como missão promover e valorizar a cultura brasileira.

Além dos artistas, influenciadores populares nas redes sociais, como @juliaerafaelaoficial e @gabrielvetucheoficial, estão compartilhando conteúdo com seus seguidores sobre a “Entre Amigos”.

José Mauricio Lilla, head de comunicação do Bradesco, comenta sobre a estratégia por trás dessa divulgação: “Para essa etapa de divulgação, a estratégia foi contar com nomes que por terem alto engajamento nas redes sociais nos permitem impactar pessoas de diferentes gerações, além de terem ligação com o universo sertanejo.”

Todos os posts relacionados a esta ação serão veiculados nas redes sociais dos artistas, dos influenciadores e nos perfis oficiais do @Bradesco no Instagram e TikTok. Os fãs de música sertaneja e clientes Bradesco Elo têm, agora, a oportunidade de vivenciar uma noite inesquecível e reforçar sua conexão com a cultura brasileira, graças a essa ação que promete entrar para a história. Portanto, não perca tempo, participe da Promoção Entre Amigos e tenha a chance de fazer parte desse grande evento musical.

Promoção Entre Amigos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para participar, basta o cliente se cadastrar no site https://bit.ly/40agKIt e a cada R$ 30 em compras, o participante recebe um número da sorte. Se os pagamentos forem realizados via carteiras digitais Apple Pay e Google Wallet, há ainda a possibilidade de ganhar quatro números da sorte adicionais.

Serão sorteados 10 pacotes de viagens com direito a acompanhante, incluindo passagens aéreas de ida e volta, hospedagem completa, transfer para o evento, acesso ao camarote Elo/Pista Premium e a grande chance de conhecer pessoalmente todos os artistas nos bastidores do show, que acontecerá no dia 2 de dezembro de 2023, no Allianz Parque.

A promoção é válida até 31 de outubro e o sorteio acontecerá em 11 de novembro.