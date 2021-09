BR Machine se junta com a pequena Maria Clara para fazer um Dia das Crianças mais feliz e solidário

A menina de 6 anos inspirou a empresa líder em máquinas de capturar pelúcias

Ela tem apenas 6 anos, mas um coração de gente grande! A pequena Maria Clara tem hoje como uma de suas brincadeiras preferidas capturar pelúcias na máquina instalada no supermercado em que sua mãe trabalha, em Mairinque, interior de São Paulo.



No último mês virou matéria nos principais portais de notícias do Brasil contando a sua história com a doação de parte das pelúcias que pegou para crianças carentes.

Agora, pensando no Dia das Crianças, Maria Clara estabeleceu a própria meta de pegar 100 pelúcias para serem distribuídas para crianças que vivem nos bairros em situação de risco social da sua cidade. “Quando doei 32 bichinhos, as crianças ficaram muito felizes e me agradeceram tanto. A sensação de fazer o dia de alguém especial foi muito legal e isso me deixou muito feliz também”, declara Maria Clara, que também tem a sua pequena coleção de pelúcias preferidas.

O pai, Jair Ribeiro, conta que ela é uma menina amorosa, muito apegada a família e que gosta de ajudar as pessoas, ser solidária. “Vê-la feliz e com um objetivo que leva felicidade para outras crianças vale todo o investimento na brincadeira”, revela o pai que virou o grande parceiro na caçada.

Marca líder nacional vai aumentar a doação da Maria Clara

Admirados por este ato solidário liderado por uma criança, a BR Machine, empresa líder nacional em gruas, dobrará a meta contribuindo com mais 100 pelúcias na doação a ser realizada pela Maria Clara, no mês de outubro.

“É inspirador para nós adultos ver uma criança de apenas 6 com um coração enorme e preocupada com o próximo. Nós não poderíamos deixar essa corrente de amor simplesmente passar sem fazer nada, então, como tínhamos ainda uma reserva orçamentária destinada para ações sociais, abraçamos a linda atitude da Maria Clara”, destaca Élcio de Marco, Gestor Administrativo da BR Machine.

A marca atua na operação de equipamentos de autosserviço para entretenimento e tem operações ativas de Norte a Sul do Brasil, incluindo as maiores redes varejistas como os Grupos BIG, Carrefour e GPA, Supermercados Sonda, Muffato e as 10 maiores redes de Shopping Centers do país.

Um de seus maiores sucessos, e exclusividade da BR Machine, é a Sunshine Crane uma máquina com uma estrutura similar a uma adorável Kombi azul, além das pelúcias de alta qualidade, acabamento e certificação do Inmetro.