Boulevard Shopping Brasília realiza campanha de vacinação em parceria com a Secretaria de Saúde

Posto volante oferece todas as vacinas do calendário no Dia D

No próximo sábado, 09 de setembro, o Boulevard Shopping Brasília, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizará uma campanha de vacinação, oferecendo todas as vacinas do calendário vacinal para adultos, adolescentes e crianças. O evento, conhecido como o ‘Dia D’, acontecerá das 10h às 17h no espaço cultural do shopping, localizado no segundo piso.

Posto volante disponibiliza vacinas para todas as idades neste sábado

O objetivo da campanha é facilitar o acesso à imunização para a comunidade, promovendo a saúde e o bem-estar dos clientes e parceiros do shopping. Vale destacar que a única exceção é a vacina BCG, que não será aplicada neste evento.

Boulevard Shopping Brasília promove Dia D de Vacinação para Toda a Família

Para garantir a vacinação das crianças e adolescentes menores de 18 anos, é necessário que estejam acompanhados por um pai ou responsável legal e que apresentem o cartão de vacinação.

Luana Citon, gerente de marketing do Boulevard Shopping

Luana Citon, gerente de marketing do Boulevard Shopping, enfatiza a importância da iniciativa: “O Boulevard tem sido um importante parceiro em estratégias de prevenção e promoção da saúde, pois entende seu papel na sociedade como facilitador e promotor do bem-estar dos seus clientes e parceiros.”

Serviço:

Vacinação Dia D

Quando: sábado 09/09, das 10h às 17h

Onde: Boulevard Shopping – Piso 2 – Espaço Cultural

Doses aplicadas: para crianças, adolescentes e adultos

*O menor deve estar acompanhado do pai ou responsável junto com o cartão de vacinação