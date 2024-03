Botox Day Solidário: Dra. Patrícia Rocha e Michele Bolsonaro unem forças por uma causa nobre em Brasília

Clínica Códigos da Beleza vai realizar Botox Solidário em comemoração ao Dia da Mulher e reverter toda verba arrecadada ao projeto UNA

Nesta quinta-feira, 7 de março, a Clínica Códigos da Beleza está sendo palco de uma iniciativa necessária: o Botox Day Solidário. Sob a liderança da cirurgiã ocular Dra. Patrícia Rocha e com o apoio da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e de Andrea Pontes, do projeto social UNA, em uma ação que promete unir beleza e solidariedade em prol de uma causa nobre.

Em comemoração ao Dia da Mulher, a clínica está sediando um evento que vai além dos cuidados estéticos tão desejados pelas mulheres. Durante o Botox Day Solidário, todo o lucro obtido será revertido para o projeto UNA, que tem como objetivo principal auxiliar crianças com deficiência no Distrito Federal.

“Acreditamos que a beleza vai além da estética. Ela também está relacionada à solidariedade e empatia”, destaca Dra. Patrícia Rocha, idealizadora do evento. “Queremos aproveitar essa ocasião especial para proporcionar aos nossos clientes e aqueles que sonham em se tornar clientes, a oportunidade de se cuidarem a preços acessíveis, mas também para contribuir com uma causa tão importante como a do projeto UNA”, completa.

UNA: Um projeto de inclusão e acessibilidade

O projeto UNA, que será beneficiado pelo Botox Day Solidário, tem uma trajetória de impacto desde 2014. Inicialmente focado na Paracanoagem, o UNA – Unidade Nacional de Acessibilidade expandiu suas atividades ao longo dos anos, tornando-se uma referência em inclusão e acessibilidade.

Além do Parque Vivencial do Lago Norte, cedido pelo IBRAM, o UNA também desenvolve atividades educativas, esportivas e de lazer, bem como rotas de turismo acessível, contribuindo para uma sociedade mais igualitária e acolhedora.

“A UNA é um projeto social em que a gente ajuda diversas crianças, pessoas com deficiência e família. Nós oferecemos diversas atividades esportivas gratuitas, acreditamos na inclusão social através do esporte. Estou muito feliz, porque essa ação vai nos ajudar muito”, finaliza Andrea Pontes, fundadora do projeto UNA.