“Bora Namorar?”: evento da Ampla reúne casais em Recife/PE com apoio da Globo Nordeste

Com shows de artistas conhecidos na região, a ação também contou com vídeos de humor protagonizados pelo comediante Italo Sena

Na última sexta-feira (11), a agência de comunicação Ampla realizou um evento dedicado aos casais apaixonados, no Classic Hall, em Recife/PE. “Bora Namorar”? reuniu os artistas consagrados da região Priscila Senna (Musa), Raphaela Santos (Favorita), Tayrone e Victor Santos, com o intuito de celebrar o Dia dos Namorados e o retorno dos shows após o período mais crítico da pandemia.

Em sua primeira edição, o evento teve apoio da TV Globo Nordeste, que divulgou campanha criada pela Ampla.

A ação foi composta por filme para TV e ações nas redes sociais da emissora

“De acordo com pesquisas, sete em cada dez pessoas acreditam que os relacionamentos são mais importantes desde o início da pandemia. Além disso, pequenos atos de amor pós-pandemia são extremamente importantes para os consumidores. Foi exatamente isso que procuramos evidenciar na campanha. Usamos o influencer Italo Sena para convidar, de um jeito bem humorado, as pessoas para a festa”, conta Manuel Cavalcanti, copresidente da Ampla e Diretor de Criação da campanha.

Segundo Cavalcanti, essa foi a primeira edição do evento, mas há grande probabilidade de entrar para o calendário dos próximos anos.

O filme da campanha teve como premissa uma pegadinha com o humorista Italo Sena e os artistas que participaram do evento, onde Sena perguntava a uma mulher desconhecida se ela queria namorar com ele, entregando flores. Logo após, aparecia um carro de som, com um dos artistas convidados do “Bora Namorar?” cantando para a pessoa.

De acordo com o copresidente da Ampla, as gravações foram um sucesso, pois muita gente, sem saber exatamente o que era, repercutiu o movimento nas redes sociais.

Para conferir os vídeos da campanha, basta acessar o perfil da Ampla no Instagram através do link https://www.instagram.com/p/Ceymr7nt9wb/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D