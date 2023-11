Boom Vegano: número de brasileiros adotando estilo de vida sem carne aumenta em 75%

Pesquisa revela que 30 milhões no Brasil já são vegetarianos, indicando crescimento exponencial desde 2012

O Brasil está experimentando uma explosão no número de adeptos ao veganismo e vegetarianismo, com uma pesquisa recente do Ibope Inteligência revelando que 14% da população, cerca de 30 milhões de brasileiros, já se considera vegetariana. Esse número representa um aumento notável de 75% em comparação com os dados de 2012, indicando uma mudança significativa nos hábitos alimentares do país.

Além disso, o Brasil destaca-se como líder na tendência vegana na América Latina, de acordo com um estudo da Sociedade Vegetariana Brasileira. Contudo, por trás dessa onda crescente, há um alerta de saúde que vem ganhando destaque.

Embora o veganismo ofereça uma variedade de benefícios, especialistas alertam para possíveis deficiências nutricionais que podem surgir devido à exclusão de alimentos de origem animal. A Head de qualidade da Manipulaê, Regiele Vieira, destaca que a ausência de nutrientes, como vitamina D e ferro, não é exclusiva do veganismo, mas pode afetar qualquer pessoa que não siga uma dieta equilibrada.

Uma revisão acadêmica realizada por especialistas da Mayo Clinic nos Estados Unidos destaca que uma dieta vegana pode ser carente de nutrientes essenciais, incluindo vitamina B12, cálcio, ferro, vitamina D, proteínas e ômega 3. Essas carências podem levar a desordens leves até complicações sérias à saúde.

A matéria explora os desafios nutricionais enfrentados pelos veganos, destacando alimentos alternativos e suplementos que podem ajudar a manter uma dieta equilibrada. Enfatiza a importância de conscientização sobre as deficiências potenciais e a busca por soluções práticas para garantir uma transição saudável para o veganismo.

Enquanto o número de veganos no Brasil continua a crescer, a conscientização sobre os desafios nutricionais é crucial. A busca por alternativas e a orientação de profissionais de saúde podem ser fundamentais para garantir que a decisão de adotar um estilo de vida sem carne seja feita de maneira informada e saudável.