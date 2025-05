Boom de transplante capilar feminino faz Blumenau virar destino internacional da estética: Dr. Rafael Reinert explica técnicas e diferenciais

O que antes era uma referência quase exclusiva para os homens hoje é desejo de um número cada vez maior de mulheres: o transplante capilar feminino. E, se até pouco tempo destinos como a Turquia lideravam a procura internacional pelo procedimento, o Brasil, em especial a cidade de Blumenau, tem despontado como um novo polo de excelência, com nomes de peso, como o do Dr. Rafael Reinert, um dos principais especialistas da área no país.

“O transplante capilar feminino serve para tratar algumas formas de alopecia cicatricial assim como realizar o tratamento estético como redução do tamanho da testa e harmonização da face diminuindo a região temporal”, explica Dr. Rafael. E um dos grandes diferenciais da técnica atual é justamente a possibilidade de realizar o transplante sem raspar os cabelos. Isso tem encorajado ainda mais pacientes a buscar o procedimento. “Hoje é possível realizar o transplante capilar sem raspar os cabelos, o que permite um resultado estético quase que imediato.”

Segundo o médico, que também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar (ABCRC), o atendimento às mulheres exige um olhar minucioso e personalizado. “É muito importante uma consulta pré-operatória bem detalhada para entender o resultado esperado pela paciente. Todo rosto é único e por isso necessita de um tratamento individualizado.”

A técnica utilizada com mais frequência por Dr. Rafael é a FUE fio longo, que além de não exigir a raspagem dos fios, respeita as particularidades da linha capilar feminina, valorizando a harmonia do rosto e a naturalidade do resultado. “Outra diferença importante é o formato da Hair Line de acordo com as diferentes etnias femininas, o que garante mais naturalidade ao procedimento.”

A combinação entre qualidade técnica, estrutura e acolhimento no pós-operatório transformou Blumenau no ambiente ideal para atender esse público. “Possuímos profissionais qualificados no cenário nacional e mundial, com excelente formação técnica, clínicas com centro cirúrgico próprio que garantem privacidade a esse público, além de um acompanhamento pós-operatório acolhedor.”

Ainda de acordo com o especialista, o avanço nas técnicas e tecnologias vem sendo decisivo. “O transplante capilar sofreu uma revolução nos últimos anos”, conta. “Desde a chegada da técnica FUE (extração fio a fio), que veio para substituir a técnica FUT (cicatriz na região posterior da cabeça). Depois foram as evoluções dos equipamentos de extração que hoje possibilitam tirar cabelos sem raspar a cabeça. Tudo isso associado aos aparelhos de inteligência artificial que proporcionam um planejamento cirúrgico muito mais eficiente e responsável por parte do cirurgião.”

E para quem pensa que o investimento é alto demais, o cenário atual surpreende positivamente. “Qualidade no procedimento, custo acessível, logística confiável e uma hospedagem que garanta o conforto desses pacientes. As clínicas são altamente preparadas para receber esse público feminino, que é exigente e criterioso”, conta o médico, que também revela que o pós-operatório também se tornou muito mais simples. “A técnica do Fio Longo gerou um pós-operatório muito mais tranquilo. Não precisar raspar os cabelos para as mulheres, deu outra história ao transplante capilar feminino.”

Além dos aspectos técnicos, Dr. Rafael reforça o impacto emocional que o transplante traz para as mulheres. “Melhora da autoestima, relação com familiares e maior eficiência no trabalho, por aumento da autoestima!”

Mesmo com o crescimento da procura, ainda há muitos mitos sobre o procedimento, como a obrigatoriedade de raspar os cabelos. “É preciso consultar um especialista para saber mais do seu caso. Cada rosto é único e necessita de uma avaliação criteriosa prévia”, recomenda Dr. Rafael.

Para quem está com dúvidas sobre o procedimento, Reinert conta que a escolha do profissional deve ser feita com cautela. “Procurar um especialista dermatologista ou cirurgião plástico que esteja cadastrado na Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) ou na Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar (ABCRC). Ele vai poder te orientar sobre o seu caso.”

Com a popularização da técnica e a busca por resultados cada vez mais naturais, Blumenau não apenas entrou no mapa mundial do transplante capilar feminino, como vem se destacando por sua reputação. Em grande parte, graças ao trabalho de especialistas como o Dr. Rafael Reinert, que consegue unir excelência técnica, visão estética e atendimento humanizado.

