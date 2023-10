Boninho anuncia reality show inédito para segundo semestre de 2024

Segundo o diretor, a atração terá todos os elementos que o público gosta: música, convivência e relacionamento, será transmitido 24 horas por dia e vai envolver diferentes formatos como TV aberta, por assinatura e streaming e plataformas digitais

A TV Globo apresentou para agências e anunciantes, as novidades que preparou para o mercado de publicidade para o ano de 2024, durante o evento “Upfront 2024”, na noite desta quinta-feira (19), em São Paulo.

Boninho revela que novo reality estreará no segundo semestre de 2024



No evento, a emissora apresentou a proposta de atrelar marcas ao conteúdo produzido pelo grupo, em diferentes formatos: na TV aberta, por assinatura e streaming, respectivamente, na TV Globo, Globo News, Globoplay e nas plataformas digitais.

O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, e a diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo, Manzar Feres

Créditos: Divulgação | Reprodução TV Globo



Durante o evento, Boninho revelou uma novidade para o segundo semestre de 2024, um novo reality com transmissão por 24h e com o vencedor escolhido pelo público: “um novo reality, com todos elementos que vocês gostam: a gente vai ter música, que é o principal, mas a gente vai ter convivência, a gente vai ter relacionamento”, disse Boninho.



“É um reality com muita música boa, ele vai ser transmitido 24 horas, ele vai ter a TV Globo, Globoplay, Gshow, Multishow, família toda ligada nesse momento multiplataforma”, contou, sem revelar o nome da atração. “O público vai escolher o grande vencedor, com muita delicadeza, com um toque muito especial voltado para a música”, encerrou.



“Esses últimos anos têm sido muito importantes para nós. Fortalecemos nosso mix de negócios. Hoje a Globo oferece uma combinação de plataformas e um portfólio de produtos e de soluções que ninguém mais tem no mercado. Temos o alcance da TV aberta, a diversidade dos nossos canais por assinatura, a vitalidade das nossas plataformas digitais e a maior plataforma de streaming brasileira. O Globoplay, que vai fazer 10 anos, já é a plataforma de vídeo online com maior tempo médio de consumo diário em TVs do Brasil — disse Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo.



“O conteúdo brasileiro está no centro de tudo que fazemos. A Globo investe R$ 5 bilhões por ano em conteúdo e tecnologia. Um investimento aqui no Brasil, para os brasileiros. Para fazer do nosso país o protagonista dessa indústria”, afirmou Paulo.



“Há muito tempo o mercado nos pedia um reality para o segundo semestre, um programa que trouxesse engajamento e gerasse conversa. Os Estúdios Globo desenvolveram esse formato original, inédito, que une duas paixões do brasileiro: o reality ao vivo e a música. Será um programa diário na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, no Globoplay e no Gshow, e que leva a marca registrada do Boninho, um craque em criar oportunidades para as marcas embarcarem nessa conversa”, disse a diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo, Manzar Feres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Além do novo reality, a emissora também anunciou outras novidades, como a confirmação de mais uma edição do The Masked Singer Brasil com Taís Araújo, Sabrina Sato, Paulo Vieira e José Loreto, no time de jurados para adivinhar quem são os artistas por trás das fantasias. O comando da atração ficará por conta de Ivete Sangalo e os bastidores terá a cobertura de Kenya Sade.