Boletim da ABIAD revela que consumo de bebidas dietéticas cresceu quase 16% no Brasil

A ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, divulgou boletim econômico que mostra um aumento na comercialização de bebidas dietéticas em quase 16% no mês de setembro, quando comparado ao mesmo período de 2021.

A alta acumulada no ano é de 15,7%, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve ainda crescimento de 41,5% nos concentrados de proteínas e variação positiva de 16% nas vitaminas no mesmo período. Esses números contribuíram para uma elevação de 8,9% no consumo de alimentos para fins especiais, com 2,7% no acumulado de janeiro até setembro.

O número acumulado de contratações no setor com carteira assinada também cresceu, registrando 164 mil admissões até o final de setembro.

Os aumentos seguem a tendência dos últimos meses, após os hábitos adquiridos durante o período pandêmico, quando a população passou a ter mais preocupação com saúde e bem-estar. Os números demonstram, dessa maneira, a importância do setor no desenvolvimento econômico do País.