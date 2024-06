Bola surpreende com revelação em episódio especial do Ticaracaticast: “eu fico triste, é que eu nunca trabalhei no SBT”

No último dia 20 de junho, o Ticaracaticast, apresentado pelos comediantes Bola e Carioca, comemorou três anos de sucesso com um programa especial transmitido ao vivo. O episódio contou com a presença de Danilo Gentili e do locutor Diguinho, rendendo momentos de nostalgia e declarações surpreendentes. O Ticaracaticast, que se autodenomina “o podcast mais engraçado da Internet”, acumula mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e 1 milhão no Instagram, e é um dos podcasts de maior sucesso no Brasil.

Danilo Gentili e Diguinho participam de programa especial de 3 anos

No começo da entrevista, a conversa girou em torno de histórias inusitadas vividas pelos apresentadores ao longo de suas carreiras. Bola e Carioca lembraram de um episódio constrangedor envolvendo a chegada de Clodovil na Rede TV!, época em que faziam parte do Programa Pânico.

Clodovil, recém-contratado para o Programa A Tarde é Sua, não recebeu bem a participação dos comediantes ao vivo no programa para dar-lhe boas-vindas. “Quando ele olhou a gente, ele falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Disse ao vivo. A gente vai te dar os parabéns pela chegada do programa. Não gostei, respondeu Clodovil. Quem é esse cara aqui? Era o Ceará. Com a dentadura com os dentes no queixo. Eu acho péssimo. Não sei como é que a TV contrata vocês, disse o estilista”, contou Bola sobre o constrangimento.

Bola e Carioca partem o bolo em comemoração aos 3 anos

Créditos: Reprodução

“Cara, eu não tive isso no SBT. Quando eu cheguei lá, a gente já chegou bem. A gente já estava com audiência. O Portiolli, o Ratinho… Todo mundo foi gente boa, cara. Também pode ser porque o meu programa é num horário que ninguém quer, que ninguém assiste”, Danilo Gentili compartilhou sua própria experiência quando foi contratado pelo SBT.

A surpresa veio quando Bola revelou sua frustração por nunca ter trabalhado no SBT. “Eu lembro das coisas e eu fico triste, é que eu nunca trabalhei no SBT. Eu fui pra Record, Band, Rede TV!. E eu nem tenho o que fazer lá. Mas a gente vai lá, é um ambiente tão gostoso. Mas é tão legal aquele ambiente, cara”, revelou.

Danilo, em tom de brincadeira, sugeriu: “Eu vou te dar uma dica: Fica esperto. Já, já o The Night vai acabar, vão nos mandar embora, vai ter uma faixa pra vocês”, referindo-se à sua insegurança constante sobre o futuro do seu programa no SBT, assunto que havia conversado no início da entrevista.

A brincadeira continuou com a participação de Diguinho, que foi questionado se aceitaria ocupar o lugar de Danilo. “Não, não. Eu estou crescendo na empresa, estou narrando futebol. Eu já estou preparando pra caso aconteça alguma coisa”, respondeu Diguinho, mantendo o clima descontraído da conversa.

O especial de aniversário levou o Ticaracaticast a alcançar a maior audiência dos últimos dois anos e meio, com o episódio transmitido ao vivo pelo YouTube registrando quase 1 milhão de visualizações.