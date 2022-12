Boca Rosa será a musa da Grande Rio pela terceira vez

A influenciadora e empresária desfilará na Sapucaí junto à escola de samba



Preparada para mais um carnaval, a influenciadora e empresária, Bianca Andrade, mais conhecida como “Boca Rosa” será musa da Grande Rio pela terceira vez em 2023.

Em 2023, Bianca Andrade será musa da Grande Rio pela terceira vez (Foto: Reprodução)



Esta será a terceira vez da morena junto à escola de samba na Sapucaí. “Eu me dedico muito às coisas que eu amo e que vêm do meu coração! É por isso que eu estou com a Grande Rio na luta por esse bicampeonato! Podem esperar de mim muita emoção e dedicação! É um prazer imenso!”, destacou Bianca.

A influenciadora prometeu entregar muita emoção e dedicação na avenida (Foto: Marcos Serra Lima)



A tricolor de Duque de Caxias, atual campeã do Carnaval, já teve Bianca como musa em anos anteriores, 2022 e em 2019. Carioca e amante de samba, ela tem mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais e é uma das maiores empresárias e comunicadoras do país.