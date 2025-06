Bob’s aposta em regionalização e lança Milk Shake sabor milho para celebrar o São João no Nordeste

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, anuncia nesta semana o lançamento de um produto sazonal voltado para o público nordestino: o Milk Shake sabor milho, que chegou às lojas e quiosques da rede na região a partir de 5 de junho. A novidade faz parte da estratégia de regionalização da marca, que busca intensificar a conexão com diferentes públicos por meio de produtos alinhados às tradições e preferências locais.

A bebida, que estará disponível por tempo limitado nas versões de 300 ml, 500 ml e 700 ml, combina base de baunilha com calda de milho.

A aposta em sabores típicos das festas juninas segue a lógica de valorização da cultura regional como ferramenta de diferenciação em um mercado altamente competitivo. O São João, uma das celebrações mais relevantes do calendário do Nordeste, movimenta bilhões de reais na economia da região e se consolida como um período estratégico para marcas que desejam ampliar sua presença local.

“Somos uma marca brasileira, presente em todos os estados, e temos a responsabilidade de reconhecer e valorizar a diversidade do país. O lançamento do Milk Shake sabor milho é uma homenagem ao Nordeste e à força das festas juninas, que representam não apenas tradição, mas também um momento de consumo relevante”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

"Trata-se de um produto que reforça nossa atuação em datas culturais relevantes e representa nosso compromisso com a regionalização das experiências de consumo", complementa a executiva.

A ação integra um conjunto mais amplo de movimentações da rede, que tem investido em inovação de portfólio com foco local. No mesmo período, a marca também vai lançar um Milk Shake temático para o Festival de Parintins, na região Norte, uma forma estratégica de marcar presença em eventos culturais com forte adesão popular.

Estratégia de expansão com sotaque local

A regionalização de produtos tem se tornado uma frente estratégica para empresas que buscam capilaridade nacional sem perder aderência às especificidades de cada mercado. No caso do Bob’s, que conta com mais de 1.000 pontos de venda em todo o Brasil, a adaptação de campanhas e lançamentos às características de cada região tem sido vista como uma alavanca para impulsionar o desempenho da rede e fortalecer o relacionamento com os franqueados.

A marca é uma das poucas do setor de franquias a explorar com constância o calendário de festas populares regionais, diferentemente do que é comum em grandes redes internacionais.

Além de impulsionar vendas pontuais, ações como essa também funcionam como plataformas de construção de marca, aproximando o Bob’s do cotidiano dos consumidores. “Nossa estratégia é fazer com que o cliente reconheça a marca em diferentes ocasiões de consumo, inclusive nas celebrações culturais que marcam a sua região e sua história”, diz Renata.