Bob Estrela será atração de Jogo da Alegria ao lado de Deolane e Virgínia

Bob Estrela será atração do estádio palco do Jogo da Alegria

Bob Estrela será atração do estádio palco do Jogo da Alegria, que acontecerá dia 29 de novembro, às 14 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ele cantará ao lado de Deolane e Virgínia.

“O evento deve levar mais de 10 mil pessoas ao estádio. Vou cantar grandes sucessos do momento e minhas músicas autorias, como Animadinha, Querendo Peru, entre outras. Deolane e Virgínia estarão no palco comigo e vamos fazer uma grande festa”, conta Bob.

Carlinhos Maia e Ronaldinho Gaúcho são os anfitriões do evento, que também terá os influencers Ney Silva, e Camila Loures e os atletas: Walter (ex-CSA, Inter, Fluminense e Porto-POR), Niltinho (ex-CSA), Richarlisson (ex-São Paulo), Michel Douglas (ex-CSA), Eduardo (ex-Ceará) e Emaxwell (ex-Guarani).



”Deolane e Virgínia estarão no palco comigo e vamos fazer uma grande festa”, conta Bob.

Em entrevista ao “PodCats”, podcast comandado pelas influencers Virgínia Fonseca e Camila Loures, Carlinhos Maia falou sobre o evento e comentou: “O Jogo da Alegria que a gente botou 18 mil pessoas no Estádio (Rei Pelé) em uma semana e vamos fazer este ano. Vocês deviam fazer um time das mulheres para jogar contra nós, meu time e do Ronaldinho. Será uma boa causa, pois nós arrecadamos quilos de alimentos”, comentou Carlinhos.

Bob Estrela será atração do estádio palco do Jogo da Alegria, que acontecerá dia 29 de novembro, às 14 horas, no Estádio Rei Pelé

Este ano, a novidade do evento é que terá um time feminino jogando contra o time de Carlinhos Maia. O objetivo é arrecadar toneladas de alimentos para doação.